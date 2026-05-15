Công an xã Đức Cơ ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”

(GLO)- Ngày 14-5, Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu” nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Dự buổi ra mắt mô hình có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Cơ, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Cơ.

Công an xã Đức Cơ tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an xã Đức Cơ đã công bố quyết định thành lập mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”, đồng thời nhận đỡ đầu em Rơ Lan H’Lụa (SN 2018, trú tại làng Ấp, xã Đức Cơ). Em H’Lụa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi mẹ từ khi mới 6 tháng tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Theo đó, hằng tháng, các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình sẽ thường xuyên quan tâm, đồng hành và hỗ trợ em H’Lụa trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Dịp này, Công an xã Đức Cơ phối hợp cùng nhà hảo tâm là Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Liên-Gia Lai trao nhiều phần quà như xe đạp, bánh kẹo... nhằm động viên, hỗ trợ em H’Lụa có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.

Công an xã Đức Cơ và Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Liên-Gia Lai trao nhiều phần quà ý nghĩa cho em H’Lụa. Ảnh: ĐVCC

Mô hình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an trong công tác an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

