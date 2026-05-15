Công an xã Đức Cơ ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”

(GLO)- Ngày 14-5, Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu” nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Dự buổi ra mắt mô hình có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Cơ, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nhà hảo tâm và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Cơ.

Công an xã Đức Cơ tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an xã Đức Cơ đã công bố quyết định thành lập mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”, đồng thời nhận đỡ đầu em Rơ Lan H’Lụa (SN 2018, trú tại làng Ấp, xã Đức Cơ). Em H’Lụa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi mẹ từ khi mới 6 tháng tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Theo đó, hằng tháng, các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình sẽ thường xuyên quan tâm, đồng hành và hỗ trợ em H’Lụa trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Dịp này, Công an xã Đức Cơ phối hợp cùng nhà hảo tâm là Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Liên-Gia Lai trao nhiều phần quà như xe đạp, bánh kẹo... nhằm động viên, hỗ trợ em H’Lụa có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt.

Công an xã Đức Cơ và Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Liên-Gia Lai trao nhiều phần quà ý nghĩa cho em H’Lụa. Ảnh: ĐVCC

Mô hình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy vai trò của lực lượng Công an trong công tác an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.