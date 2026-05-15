Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định mới, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút (5 giờ/ngày); riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

﻿Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo quy định mới. Ảnh: ĐVCC

Khung giờ bình thường được áp dụng từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút và từ 22 giờ 30 phút đến 24 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (13 giờ/ngày); riêng ngày Chủ nhật áp dụng từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm được áp dụng từ 00 giờ đến 06 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định, Công ty đã chủ động báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án triển khai tại các đơn vị trực thuộc. Đơn vị cũng tiến hành rà soát toàn bộ khách hàng sử dụng công tơ điện tử nhiều biểu giá để chuẩn bị cài đặt lại khung giờ trên hệ thống đo đếm.

Hiện Công ty đang quản lý gần 20 nghìn công tơ điện cần thực hiện cài đặt lại khung giờ, gồm gần 2 nghìn công tơ 1 pha và khoảng 18 nghìn công tơ 3 pha. Sau khi có thông báo chính thức về thời điểm triển khai, ngành Điện sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện cài đặt lại hoặc thay thế công tơ nếu cần thiết.

Cùng với đó, các Điện lực trực thuộc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và khách hàng sản xuất, kinh doanh nắm bắt khung giờ mới để chủ động điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.