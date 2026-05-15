Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Khánh thành bếp ăn tình thương Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành và đi vào hoạt động bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, góp phần đem lại niềm vui cho bệnh nhân nơi đây.

Bếp ăn tình thương của Bệnh viện được hình thành trên căn tin cũ của đơn vị với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 205 triệu đồng, bao gồm: kho bảo quản; khu cấp phát cơm, cháo tình thương; nhà vệ sinh, lối đi rộng rãi; khu vực chờ thoáng mát cho bệnh nhân và người nhà.

khanh-thanh-bep-an-tinh-thuong-benh-vien-chinh-hinh-va-phcn-quy-nhon-2.jpg
Khánh thành bếp ăn tình thương Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Theo Ban Quản lý bếp ăn tình thương, khi đi vào hoạt động, bước đầu bếp duy trì nấu 2 lần/tuần, mỗi lần 150 suất ăn tình thương.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho gần 300 bệnh nhân. Vì vậy, việc xây dựng và đưa bếp ăn đi vào hoạt động tại bệnh viện có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây có được những suất ăn dinh dưỡng trong quá trình điều trị.

Tại lễ khánh thành bếp ăn tình thương, các Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái, Nhân Ái, Minh Triết, Tâm Phát cùng các nhóm thiện nguyện từ thiện Hạnh Từ Bi, Chung Tay Góp Sức, Bồ Đề Tâm, Phước Thiện, Thành Tâm Nhơn Phú, Thiện Tuệ đã chung tay hỗ trợ bếp ăn tình thương của bệnh viện 5.000 suất ăn tình thương với tổng trị giá 200 triệu đồng.

khanh-thanh-bep-an-tinh-thuong-benh-vien-chinh-hinh-va-phcn-quy-nhon.jpg
Nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ nấu và trao tặng 150 suất ăn tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Kim Hường

Nhân dịp khai trương, nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ đã nấu và trao tặng 150 suất ăn tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Với thông điệp “Mỗi suất ăn trao đi, một niềm tin ở lại”, việc xây dựng bếp ăn tình thương Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn không chỉ mang đến những bữa cơm ấm lòng cho các bệnh nhân, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

Xã hội

(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

null