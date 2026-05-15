(GLO)- Sáng 14-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành và đi vào hoạt động bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, góp phần đem lại niềm vui cho bệnh nhân nơi đây.

Bếp ăn tình thương của Bệnh viện được hình thành trên căn tin cũ của đơn vị với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 205 triệu đồng, bao gồm: kho bảo quản; khu cấp phát cơm, cháo tình thương; nhà vệ sinh, lối đi rộng rãi; khu vực chờ thoáng mát cho bệnh nhân và người nhà.

Khánh thành bếp ăn tình thương Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Theo Ban Quản lý bếp ăn tình thương, khi đi vào hoạt động, bước đầu bếp duy trì nấu 2 lần/tuần, mỗi lần 150 suất ăn tình thương.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho gần 300 bệnh nhân. Vì vậy, việc xây dựng và đưa bếp ăn đi vào hoạt động tại bệnh viện có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây có được những suất ăn dinh dưỡng trong quá trình điều trị.

Tại lễ khánh thành bếp ăn tình thương, các Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái, Nhân Ái, Minh Triết, Tâm Phát cùng các nhóm thiện nguyện từ thiện Hạnh Từ Bi, Chung Tay Góp Sức, Bồ Đề Tâm, Phước Thiện, Thành Tâm Nhơn Phú, Thiện Tuệ đã chung tay hỗ trợ bếp ăn tình thương của bệnh viện 5.000 suất ăn tình thương với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ nấu và trao tặng 150 suất ăn tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Kim Hường

Nhân dịp khai trương, nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ đã nấu và trao tặng 150 suất ăn tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Với thông điệp “Mỗi suất ăn trao đi, một niềm tin ở lại”, việc xây dựng bếp ăn tình thương Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn không chỉ mang đến những bữa cơm ấm lòng cho các bệnh nhân, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.