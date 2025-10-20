Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng 900 suất bánh canh chay cho bệnh nhân nghèo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH THƯ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-10, tại Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Chi hội Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã cấp phát miễn phí 900 suất bánh canh chay cho các bệnh nhân nghèo. 

Chương trình có sự tham gia của 17 hội viên chi hội Minh Triết. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 18 triệu đồng (tương đương 20.000 đồng/suất).

minh-triet-900-suat-qua.jpg
Chi hội Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) tặng 900 suất bánh canh chay cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Minh Thư

Toàn bộ suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng và được phát tận tay các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thể hiện tấm lòng sẻ chia của các hội viên Chi hội Minh Triết với cộng đồng, qua đó chung tay cùng xã hội chăm lo đời sống cho người yếu thế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao gần 8,5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân suy thận ở xã Mang Yang

Trao gần 8,5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân suy thận ở xã Mang Yang

(GLO)- Ngày 9-10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Chi Hội Minh Triết trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao 8.480.415 đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1986, thôn Châu Khuê, xã Mang Yang).

Có thể bạn quan tâm

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

Đời sống

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

null