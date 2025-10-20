Tặng 900 suất bánh canh chay cho bệnh nhân nghèo Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-10, tại Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Chi hội Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã cấp phát miễn phí 900 suất bánh canh chay cho các bệnh nhân nghèo.

Chương trình có sự tham gia của 17 hội viên chi hội Minh Triết. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 18 triệu đồng (tương đương 20.000 đồng/suất).

Chi hội Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) tặng 900 suất bánh canh chay cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: Minh Thư

Toàn bộ suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng và được phát tận tay các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thể hiện tấm lòng sẻ chia của các hội viên Chi hội Minh Triết với cộng đồng, qua đó chung tay cùng xã hội chăm lo đời sống cho người yếu thế.