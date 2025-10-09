Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao gần 8,5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân suy thận ở xã Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH THƯ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Chi Hội Minh Triết trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao 8.480.415 đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1986, thôn Châu Khuê, xã Mang Yang).

Năm 2020, chị Thắm được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận mãn tính. Mỗi tuần, chị phải chạy thận nhiều lần để duy trì sự sống. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh quái ác, sức khỏe của chị ngày càng kiệt quệ.

Gia đình chị Thắm thuộc diện hộ nghèo. Dù bị khuyết tật bẩm sinh, song ông Phạm Hùng (chồng chị Thắm) vẫn hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.

chi-tham.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 8.480.415 đồng hỗ trợ chị Thắm. Ảnh: Minh Thư

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Thắm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động kinh phí hỗ trợ thông qua app thiện nguyện 2077. Kết quả đã vận động được 8.480.415 đồng. Bên cạnh đó, Chi Hội Minh Triết còn tặng nhu yếu phẩm cho gia đình chị Thắm.

minh-triet.jpg
Bên cạnh đó, các tổ chức còn còn tặng nhu yếu phẩm cho gia đình chị Thắm. Ảnh: Minh Thư

Tiếp nhận số tiền trên, chị Thắm xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Chi Hội Minh Triết và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ gia đình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

Xã hội

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Xã hội

(GLO)- Tối 5-10, hàng trăm người dân và các em nhỏ đã tụ hội tại 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) để thích thú chiêm ngưỡng lồng đèn hình rồng dài 32 mét do gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thất tự thiết kế để đón Tết Trung thu. 

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Xã hội

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Góp ngọt ngào giữa giờ nghị sự trang trọng

Xã hội

(GLO)- Góp phần vào sự thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, có hàng nghìn đôi tay ở nhiều vị trí với những trọng trách khác nhau. Trong số đó, có một ê-kíp đặc biệt lặng thầm chuẩn bị phía sau: những người làm công tác tiệc teabreak.

Trung thu tại Gia Lai năm nay sôi nổi với hoạt động handmade thiện nguyện, làm bánh, phiên chợ cộng đồng, mang đến niềm vui cho trẻ em.

E-magazine Gia Lai: Trẻ vui khám phá, sáng tạo dịp Trung thu

Emagazine

(GLO)-Trung thu năm nay thêm sắc màu mới với nhiều hoạt động thú vị: workshop handmade kết hợp thiện nguyện, trải nghiệm Trung thu xưa-nay hấp dẫn, phiên chợ cộng đồng rộn ràng, cởi mở... Sự đa dạng đó đem lại cho trẻ những trải nghiệm vui tươi dịp trăng rằm.

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 3 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

Từ thiện

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

null