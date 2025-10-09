Trao gần 8,5 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân suy thận ở xã Mang Yang

(GLO)- Ngày 9-10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Chi Hội Minh Triết trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao 8.480.415 đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1986, thôn Châu Khuê, xã Mang Yang).

Năm 2020, chị Thắm được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận mãn tính. Mỗi tuần, chị phải chạy thận nhiều lần để duy trì sự sống. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh quái ác, sức khỏe của chị ngày càng kiệt quệ.

Gia đình chị Thắm thuộc diện hộ nghèo. Dù bị khuyết tật bẩm sinh, song ông Phạm Hùng (chồng chị Thắm) vẫn hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 8.480.415 đồng hỗ trợ chị Thắm. Ảnh: Minh Thư

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Thắm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động kinh phí hỗ trợ thông qua app thiện nguyện 2077. Kết quả đã vận động được 8.480.415 đồng. Bên cạnh đó, Chi Hội Minh Triết còn tặng nhu yếu phẩm cho gia đình chị Thắm.

Bên cạnh đó, các tổ chức còn còn tặng nhu yếu phẩm cho gia đình chị Thắm. Ảnh: Minh Thư

Tiếp nhận số tiền trên, chị Thắm xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Chi Hội Minh Triết và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ gia đình.