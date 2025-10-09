Trao gần 21 triệu đồng hỗ trợ cháu bé bị xơ gan ở xã Biển Hồ

(GLO)- Ngày 8-10, đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao số tiền 20.859.000 đồng của bạn đọc và nhà hảo tâm hỗ trợ em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ).

Từ năm 3 tuổi, em Đánh được bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan. Mặc dù đã 12 tuổi song do căn bệnh hành hạ nên em Đánh chỉ cao 1,4 m và nặng vỏn vẹn 15 kg. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Sau thời gian dài chạy chữa, kinh tế gia đình đã kiệt quệ.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao 5.000.000 đồng hỗ trợ cho em Đánh. Ảnh: Lạc Hà

Hoàn cảnh của Đánh được phản ánh trong bài viết “Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 3-9-2025. Qua đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai vận động được 5.000.000 đồng từ bạn đọc để hỗ trợ cho em.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Đánh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức vận động kinh phí hỗ trợ thông qua app thiện nguyện 2077. Kết quả đã vận động được 15.859.000 đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 15.859.000 đồng hỗ trợ cho em Đánh. Ảnh: Chu Hằng

Bên cạnh đó, cô Đào Thủy Hậu-Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) trao một phần quà cho em Đánh trị giá 500.000 đồng.

Thực hiện: Chu Hằng-Lạc Hà

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ gia đình.