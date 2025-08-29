Danh mục
Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

LẠC HÀ LẠC HÀ
(GLO)- Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Em Ên hiện là học sinh Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ có biểu hiện rối loạn tâm thần. Ên cùng 2 em của mình sống nhờ vào bà ngoại năm nay đã 68 tuổi. Dù tuổi cao, sức yếu song bà vẫn phải đi làm thuê để nuôi cả gia đình.

Hoàn cảnh éo le của em Ên được phản ánh trong bài viết “Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 1-4-2025 và “Gia cảnh khốn khổ của 5 bà cháu” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 4-7-2025.

en.jpg
Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Ên. Ảnh: Tuyết Rcom

Để góp phần chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của em Ên, Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phối hợp kết nối với Báo Sài Gòn Giải Phóng nhằm lan tỏa thông tin và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ. Trước đó, em đã được nhận 2.300.000 đồng trong đợt 1 vào ngày 23-5-2025 và 19 triệu đồng vào đợt 2 ngày 21-7-2025.

ct.jpg
Ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ (thứ 2 từ trái sang) dặn dò gia đình về việc sử dụng hiệu quả số tiền hỗ trợ từ bạn đọc. Ảnh: Tuyết Rcom

Đại diện gia đình, bà Yech (bà ngoại Ên) xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, Báo Sài Gòn Giải Phóng.

null