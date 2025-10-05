Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 3 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Tính đến sáng 4-10, số người chết do bão và các thiên tai sau bão Bualoi đã tăng lên 55 người, số người mất tích là 12 người, 168 người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 16,6 nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chí Cẩn- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra và nhằm kịp thời chia sẻ những mất mát, khó khăn với người dân các tỉnh vùng lũ.

Điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm tại Bãi đậu đỗ xe đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến ủng hộ, hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Như Nguyện

Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự kiến tổ chức những chuyến xe tình nghĩa mang lương thực, thực phẩm ra hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại bởi bão lũ, trước tiên là ở 2 tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

“Chúng tôi mong muốn các cấp Hội, các Câu lạc bộ tình nguyện Chữ thập đỏ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cùng chung tay ủng hộ để thực hiện những chuyến xe mang đầy tình nghĩa nói trên. Người dân có thể gửi hàng hóa về trụ sở Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tại số 374 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn; cơ sở 2: số 22 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku”-ông Cẩn nói.

Riêng tại địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với cơ sở Vận tải Thành Tâm (126 Lý Nam Đế, phường Hội Phú) tổ chức thêm 2 điểm tiếp nhận tại 126 Lý Nam Đế và điểm tiếp nhận tại Bãi đậu đỗ xe đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên Hồng. Ngoài ra, hội phối hợp với cơ sở Vận tải Hùng Cường tổ chức điểm tiếp nhận bên hông Nhà Thờ Thánh Tâm (phường Hội Phú). Ngoài các điểm trên, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục bố trí thêm một số điểm tiếp nhận khác trên địa bàn tỉnh.

Thời gian vận động tiếp nhận ủng hộ cho các chuyến hàng: Chuyến hàng thứ nhất, từ ngày 1-10-2025 đến ngày 10-10-2025; chuyến hàng thứ hai, từ ngày 11 đến 20-10-2025.

Từ ngày 2 đến chiều 4-10, các địa điểm tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại. Ảnh: Như Nguyện

Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần hỗ trợ bà con vùng lũ và gần đây nhất là chuyến đi hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An tháng 8 vừa qua, đợt này, anh Nguyễn Thành Tâm- đại diện Vận tải Thành Tâm và các tình nguyện viên tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ. Anh Tâm chia sẻ: Lần này, chúng tôi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và có sự chung tay góp sức của các hội, nhóm, tình nguyện viên sẽ tổ chức các chuyến xe hỗ trợ bà con. Dự kiến, đợt 1 chúng tôi cố gắng vận động hỗ trợ 2 xe tải khoảng 30 tấn hàng hóa và 1 xe bán tải nhỏ dự kiến xuất phát vào ngày 10-10 hoặc sớm hơn nếu hàng hóa vận động đạt số lượng đề ra để kịp thời hỗ trợ đến bà con vùng lũ.

Theo anh Tâm, từ ngày 2 đến chiều 4-10, tại 2 điểm tiếp nhận đã thu nhận được hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại như: Mì tôm, gạo, gia vị, nước đóng chai, quần áo… Hàng hóa chuyển đến được các tình nguyện viên phân loại và sắp xếp lên xe để sẵn sàng xuất phát.

Còn chị Huỳnh Thị Cao Lý (hẻm 211 Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú) bày tỏ: Biết thông tin điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ, tôi đến ủng hộ một số nhu yếu phẩm giúp bà con vượt qua một phần khó khăn, ổn định đời sống sau bão lũ. Tôi cũng sẽ lan tỏa thông tin này đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp để họ biết và cùng chung tay hỗ trợ.

Các tình nguyện viên phân loại quần áo trước khi sắp xếp lên xe. Ảnh: Như Nguyện

Luôn có mặt trong các chuyến thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ, đợt này, anh Lê Minh Nam (34/1 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hội Phú) tiếp tục chung tay kêu gọi vận động. Anh Nam hiện đang sở hữu kênh Tik tok với gần 850 ngàn người theo dõi, cùng với nhiều đợt đi trực tiếp hỗ trợ bà con vùng lũ nên có khá nhiều kinh nghiệm trong truyền thông, vận động.

Anh Nam cho hay: Trong các đợt đi hỗ trợ trước đó, ngoài phụ vận chuyển hàng hóa anh còn chịu trách nhiệm thông tin hành trình của đoàn đến người dân để họ theo dõi, nắm thông tin và an tâm là hàng hóa mình hỗ trợ đến đúng nơi. Đợt này, tôi cũng thông qua các kênh truyền thông cùng kêu gọi vận động hỗ trợ và sẽ tham gia đi cùng đoàn thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng lũ.

Đội tình nguyện viên tại điểm tiếp nhận 126 Lý Nam Đế, phường Hội Phú túc trực tiếp nhận hàng hóa 24/24h. Ảnh: Như Nguyện

Về phía UBND phường Diên Hồng, sau khi nhận được thông tin của Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhờ hỗ trợ địa điểm tiếp nhận, địa phương đã nhanh chóng bố trí ngay. Ông Nguyễn Đình Thức- Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng thông tin: Cơn bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại đối với các tỉnh thành và bà con các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, vì vậy, UBND phường đã phối hợp bố trí địa điểm thuận lợi cho công tác tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, UBND phường cũng sẽ vận động người dân trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ để một phần nào đó giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.