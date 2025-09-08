Danh mục
Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng quà cho học sinh nghèo ở xã Ia Púch và Chư Pưh

TRẦN THÚY MẠNH HÀ
(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 719 suất quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho các học sinh Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng.

hoc-sinh-truong-tieu-hoc-phu-dong-nhan-448-suat-qua-anh-manh-ha-1239.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch). Ảnh: Mạnh Hà

Trước đó, ngày 5-9, tại xã Chư Pưh, nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, hội viên Nguyễn Thị Thúy Hảo (thuộc Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Minh Triết) đã tặng 3.700 tập vở trị giá gần 26 triệu đồng cho các trường: Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Tiểu học Lý Thường Kiệt, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Mẫu giáo Sơn Ca và Mẫu giáo Bằng Lăng.

z6986197974534-edbdc86c3d9aacbb4640a9a95a1ab2d2.jpg
Hội viên Nguyễn Thị Thúy Hảo đã tài trợ 3.700 tập vở cho 5 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn xã Chư Pưh. Ảnh: NVCC

Những món quà thiết thực góp phần giúp học sinh nghèo có thêm điều kiện vật chất, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn nữa trong học tập.

