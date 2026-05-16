Gia Lai: Diễn tập cứu hộ, cứu nạn tình huống tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án CNCH tình huống tai nạn giao thông đường bộ tại ngã tư đường DS21A, khu phố Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Theo tình huống giả định, xe ô tô vượt đèn vàng tại ngã tư đường DS21A và va chạm với mô tô chở 2 người. Vụ tai nạn làm 1 người văng xa khoảng 5 m và tử vong tại chỗ; người còn lại bị cuốn vào gầm xe, mắc kẹt và bị thương nặng.

Ngay sau đó, 1 xe tải lưu thông đến không kịp xử lý tiếp tục tông vào phần đầu ô tô khiến phương tiện biến dạng nghiêm trọng, tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, di chuyển nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: N.L

Tình huống đặt ra yêu cầu xử lý khẩn cấp do phương tiện hư hỏng nặng, có khả năng rò rỉ nhiên liệu dẫn đến cháy nổ; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn nếu không kịp thời cảnh giới, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 33 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai khoanh vùng, sử dụng thiết bị banh cắt, kích thủy lực, túi nâng để tiếp cận, giải cứu nạn nhân.

Ban Chỉ huy quân sự phường Quy Nhơn Đông phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ phân luồng giao thông và Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc tổ chức sơ cấp cứu, tiếp nhận người bị nạn.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí, phối hợp nhịp nhàng trong quá trình xử lý tình huống.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng kích thủy lực, túi nâng để tiếp cận nạn nhân. Ảnh: N.L

Theo đánh giá, buổi diễn tập đạt yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp xử lý các tình huống tai nạn giao thông phức tạp trong thực tế giữa các lực lượng tham gia.