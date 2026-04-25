Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Công ty TNHH may mặc Able Việt Nam

(GLO)- Ngày 24-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH may mặc Able Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc).

Tình huống giả định là: Vào lúc 9 giờ 15 cùng ngày, tại khu vực nhà xưởng may xảy ra hỏa hoạn. Quá trình hàn cắt, sửa chữa không bảo đảm kỹ thuật đã phát sinh tia lửa bén vào khu vực chứa vải, gây cháy.

Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tạm ngưng để phục vụ sửa chữa nên việc phát hiện chậm; công nhân lúng túng trong xử lý ban đầu khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng với diện tích khoảng 80 m², phát sinh nhiều khói, nhiệt lớn và có 2 người mắc kẹt.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, hướng dẫn công nhân thoát nạn, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thông qua app báo cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp cùng lực lượng chữa cháy cơ sở diễn tập phương án phun nước chữa cháy. Ảnh: N.L

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 19 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và triển khai các mũi khống chế, dập tắt đám cháy.

Buổi thực tập được chia thành 2 giai đoạn gồm: lực lượng cơ sở xử lý ban đầu và lực lượng chuyên nghiệp triển khai chữa cháy, cứu nạn. Các nội dung từ tổ chức thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn đến dập tắt hoàn toàn đám cháy được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Quang cảnh buổi thực tập. Ảnh: N.L

Đây cũng là dịp để đánh giá nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho mọi người cũng như nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.