Gia Lai: Gen Z lần đầu trải nghiệm triển lãm về phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Ngày 22-3, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện (Trường Đại học FPT Quy Nhơn) phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức triển lãm "PHÒNG" tại trụ sở đơn vị. Sự kiện thuộc dự án Z0Fire (Zero Fire - Không còn cháy) nhằm giúp người trẻ tiếp cận kiến thức về PCCC.

Triển lãm được bố trí thành 4 khu vực: Phòng nhìn (chia sẻ các tình huống cháy nổ thực tế); Phòng hiểu (trưng bày và trải nghiệm thiết bị PCCC); Phòng giữ (talkshow giải đáp thắc mắc cùng lực lượng PCCC); Phòng cam kết (check-in, ký cam kết sống an toàn và tham gia minigame nhận quà).

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thông tin về một số dụng cụ phục vụ công tác PCCC đến học sinh. Ảnh: N.L

Theo Ban Tổ chức, dự án Z0Fire hướng tới việc hình thành thói quen sống an toàn, nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng trẻ; đồng thời, tạo nền tảng cho các chương trình truyền thông PCCC lâu dài trên địa bàn tỉnh; góp phần hình thành thói quen sống an toàn, lan tỏa thông điệp “Sống an toàn - Chủ động PCCC” đến người trẻ.