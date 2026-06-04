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Đoàn xã Ia Hrú lắp đặt 57 biển cảnh báo đuối nước

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 4-6, Đoàn xã Ia Hrú đã triển khai lắp đặt 57 biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 15 triệu đồng. Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em trong mùa hè.

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Đoàn xã Ia Hrú lắp đặt 57 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ đuối nước. Ảnh: C.H

Các biển cảnh báo được bố trí tại những vị trí có nước sâu, dễ nhìn, nơi thường xuyên có người dân qua lại, nhằm nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh tai nạn đuối nước.

Hoạt động này góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đuối nước, nhất là trong thời điểm học sinh nghỉ hè và nhu cầu vui chơi, tắm mát tại các ao hồ, sông suối gia tăng.

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