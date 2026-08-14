Không chờ gọi tên, những người trẻ tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Thời gian này, nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, nghĩa vụ quân sự năm 2027. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Để được cống hiến, trưởng thành

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Bùi Đức Huy (SN 2004, trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) không lựa chọn tìm kiếm việc làm theo chuyên ngành mà chủ động viết đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Huy cho biết, quyết định này xuất phát từ mong muốn được tiếp nối truyền thống gia đình, đồng thời có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, tác phong và ý thức kỷ luật trong môi trường công an nhân dân. Với Huy, khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để thử sức, học hỏi và trưởng thành hơn.

“Em mong muốn được rèn luyện trong môi trường công an nhân dân, được học hỏi thêm nhiều điều và đóng góp sức trẻ của mình cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Nếu được tuyển chọn, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Huy chia sẻ.

Bùi Đức Huy viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Cũng tại phường Trần Phú, đôi bạn thân Trương Bá Hiếu và Trương Bá Lâm (cùng SN 2008, trú Tổ dân phố Trường Thọ) cùng lựa chọn một hướng đi đặc biệt ở tuổi 18 khi viết đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027. Chia sẻ về lựa chọn này, cả Hiếu và Lâm đều mong muốn được thử sức trong môi trường chính quy, kỷ luật, qua đó rèn luyện bản thân và có cơ hội đóng góp sức trẻ cho quê hương.

Những lá đơn được viết bằng tay, của các chàng trai vừa bước vào tuổi trưởng thành, nhưng phía sau đó là sự chủ động và quyết tâm. Với Hiếu và Lâm, hành trình phía trước sẽ là cơ hội để học cách sống trách nhiệm hơn, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành qua những trải nghiệm mới.

Trịnh Hoàng Anh viết đơn nhập ngũ.

Tại xã Thạch Khê, Trịnh Hoàng Anh (SN 2008) cũng chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027. Sinh ra trong những gia đình lao động, từ nhỏ, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân đã để lại trong các em nhiều tình cảm.

“Em mong muốn được thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân để được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, trưởng thành hơn và đóng góp một phần sức trẻ bảo vệ bình yên quê hương”, Hoàng Anh chia sẻ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 115 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027. Đáng chú ý, trong số này có cả những nữ thanh niên chủ động lựa chọn môi trường công an nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Huy Chương - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an Hà Tĩnh cho biết, lực lượng công an đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ. Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ hơn về môi trường công tác, chế độ, chính sách cũng như trách nhiệm khi tham gia nghĩa vụ.

Mang sức trẻ lên đường nhập ngũ

Nhiều thanh niên Hà Tĩnh chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo những câu chuyện riêng về truyền thống gia đình, khát vọng trưởng thành và mong muốn được cống hiến.

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Nguyễn Đình Tiến (SN 2008, trú xã Hồng Lộc) quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Tiến, lựa chọn môi trường quân đội trước hết xuất phát từ truyền thống gia đình khi ông và cha đều từng tham gia quân ngũ.

“Em muốn vào quân đội để học hỏi được nhiều hơn, trưởng thành hơn. Nếu đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, em sẽ cố gắng cống hiến sức trẻ, hoàn thành nhiệm vụ”, Nguyễn Đình Tiến chia sẻ.

Nguyễn Đình Tiến - xã Hồng Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chàng trai mong muốn nếu đủ điều kiện sẽ được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với Tiến, những tháng ngày trong quân ngũ sẽ là khoảng thời gian để bản thân học cách sống kỷ luật, trách nhiệm hơn với tập thể và cộng đồng.

Đại úy Đinh Sĩ Thân - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Lộc cho biết, riêng thôn Tân Trung đến nay đã có 3 công dân đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là tín hiệu tích cực, tạo thuận lợi cho địa phương trong công tác tuyển quân năm 2027.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Lộc, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp người trẻ và gia đình hiểu rõ trách nhiệm, tiêu chuẩn tuyển chọn cũng như môi trường rèn luyện trong quân đội. Việc những thanh niên đầu tiên chủ động viết đơn cũng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ đến các bạn trẻ trên địa bàn.

Theo Hoài Nam (TPO)