Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Kết quả, toàn tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng.

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026. Ảnh: Anh Tuấn

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế như: công tác phối hợp giữa các ngành trong tham mưu triển khai thực hiện quy trình tuyển quân một số địa phương chưa chặt chẽ; hồ sơ xét duyệt các lý do tạm hoãn của công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa cụ thể, ghi không đầy đủ thông tin; công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự chưa mang lại hiệu quả cao, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; chất lượng giao quân một số địa phương có mặt còn hạn chế; công tác báo cáo có thời điểm chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân.

Đồng thời, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự và công an cấp xã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ quy trình công tác tuyển quân; tổ chức hiệp đồng cụ thể với các đơn vị nhận quân để tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2027 cho các địa phương và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Công an tỉnh được giao tăng cường quản lý công dân ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự cùng cấp thống nhất nhân sự tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt chính trị; tăng cường rà soát, xác minh, nắm chắc lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ; đồng thời, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

Sở Y tế chịu trách nhiệm phối hợp tham mưu thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác sơ tuyển, khám sức khỏe theo quy định; thường xuyên theo dõi sức khỏe thanh niên đã có lệnh gọi nhập ngũ, kịp thời đề xuất khám lại đối với trường hợp có dấu hiệu không bảo đảm sức khỏe.

Chỉ thị cũng yêu cầu thành lập đoàn thanh tra, phúc tra tại các địa phương có tỷ lệ đạt sức khỏe thấp và xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác khám tuyển.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, trường học thông báo danh sách học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và phối hợp xác minh trình độ văn hóa của thanh niên.

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh hằng năm, thông báo danh sách số sinh viên tốt nghiệp ra trường, bỏ học, buộc thôi học về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã để địa phương thực hiện công tác xét duyệt; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ quan có liên quan trong việc xác lập hồ sơ đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển quân.

UBND các xã, phường được yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; bảo đảm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", hạn chế thấp nhất tình trạng bù đổi, loại trả.

Đồng thời, thực hiện đúng quy trình các bước tuyển quân; công khai các danh sách theo quy định; tăng cường tuyên truyền, chăm lo chính sách hậu phương quân đội và hỗ trợ quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm trong tuyển quân cũng như các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cũng được đề nghị phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có kế hoạch hướng dẫn ngành mình tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên có quyết định nhập ngũ.