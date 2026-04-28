Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Ngày 28-4, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Hồng Phúc

Gia Lai giao quân đạt 100% chỉ tiêu

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Trong đó, toàn tỉnh có gần 5.700 thanh niên (TN) lên đường thực hiện NVQS và tham gia công an nhân dân (riêng quân đội là 4.950 TN), đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chất lượng giao quân bảo đảm theo quy định: sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 55,5% trên tổng số TN trúng tuyển; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 13,4%; đảng viên đạt 1,1%; có hơn 1.400 TN tình nguyện nhập ngũ.

Năm 2026, xã Chư Prông hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 61 TN nhập ngũ vào quân đội và tham gia công an nhân dân. Thượng tá Hồ Xuân Tiến - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Địa phương đã chủ động rà soát, nắm chắc nguồn TN, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để TN yên tâm lên đường nhập ngũ”.

Chất lượng giao quân năm 2026 có nhiều tiêu chuẩn cao hơn so với năm 2025. Trong đó, trình độ THPT tăng 1,9%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng 0,6%; công dân là đảng viên nhập ngũ tăng 0,2%; sức khỏe loại 1,2 tăng 1%.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Hiển - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Sơn, địa phương chú trọng công tác hậu phương quân đội nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Trong đó, xã đã tổ chức thăm, tặng quà riêng cho 4 TN nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; các trường hợp còn lại được gặp mặt, động viên trước khi lên đường nhập ngũ, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm nghiêm túc, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân. Ảnh: Hồng Phúc

Về phía đơn vị nhận quân, thượng tá Lê Quân Sơn - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 (Quân khu 5) cho biết: Năm 2026 Sư đoàn tiếp nhận, quản lý và huấn luyện hơn 600 chiến sĩ mới là TN của tỉnh Gia Lai. Công tác tuyển chọn, giao nhận quân được phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương, thực hiện đúng quy trình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; 100% TN tỉnh Gia Lai nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với lực lượng công an, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Công tác tuyển quân được công an tỉnh triển khai đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị, địa phương từ rà soát nguồn, sơ tuyển đến thẩm tra tiêu chuẩn chính trị. Nhờ đó, công an tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Nâng cao chất lượng tuyển quân theo quy trình khép kín

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu triển khai công tác tuyển quân khách quan, công khai, minh bạch. Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh nhìn nhận: Công tác tuyển quân năm nay được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá công tác tuyển quân của tỉnh Gia Lai được triển khai chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng nâng cao. Ảnh: Hồng Phúc

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá: Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân. Đồng thời, chất lượng tân binh được nâng lên toàn diện, các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và tỷ lệ đảng viên đều cao hơn so với năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá, công tác tuyển quân năm 2026 đạt kết quả tích cực, song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Để nâng cao chất lượng tuyển quân thời gian tới, đồng chí yêu cầu xây dựng quy trình khép kín từ tuyển quân - huấn luyện - hậu phương quân đội; bảo đảm phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện và chăm lo việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư trong quản lý nguồn TN trong độ tuổi nhập ngũ; bảo đảm điều kiện khám tuyển để hạn chế tối đa tình trạng đổi bù vì lý do sức khỏe. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong toàn bộ quy trình tuyển quân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho TN hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện NVQS và tham gia công an nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 13 tập thể và 14 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ năm 2024 đến năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Hồng Phúc
Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Quân khu 5

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5 diễn ra vào sáng 25-4 tại TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan gian trưng bày Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

