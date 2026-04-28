Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Ngày 28-4, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân giai đoạn 2024-2026. Ảnh: Hồng Phúc

Gia Lai giao quân đạt 100% chỉ tiêu

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Trong đó, toàn tỉnh có gần 5.700 thanh niên (TN) lên đường thực hiện NVQS và tham gia công an nhân dân (riêng quân đội là 4.950 TN), đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Chất lượng giao quân bảo đảm theo quy định: sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 55,5% trên tổng số TN trúng tuyển; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 13,4%; đảng viên đạt 1,1%; có hơn 1.400 TN tình nguyện nhập ngũ.

Năm 2026, xã Chư Prông hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 61 TN nhập ngũ vào quân đội và tham gia công an nhân dân. Thượng tá Hồ Xuân Tiến - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Địa phương đã chủ động rà soát, nắm chắc nguồn TN, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để TN yên tâm lên đường nhập ngũ”.

Chất lượng giao quân năm 2026 có nhiều tiêu chuẩn cao hơn so với năm 2025. Trong đó, trình độ THPT tăng 1,9%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng 0,6%; công dân là đảng viên nhập ngũ tăng 0,2%; sức khỏe loại 1,2 tăng 1%.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Hiển - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Sơn, địa phương chú trọng công tác hậu phương quân đội nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Trong đó, xã đã tổ chức thăm, tặng quà riêng cho 4 TN nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; các trường hợp còn lại được gặp mặt, động viên trước khi lên đường nhập ngũ, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm nghiêm túc, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân. Ảnh: Hồng Phúc

Về phía đơn vị nhận quân, thượng tá Lê Quân Sơn - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 (Quân khu 5) cho biết: Năm 2026 Sư đoàn tiếp nhận, quản lý và huấn luyện hơn 600 chiến sĩ mới là TN của tỉnh Gia Lai. Công tác tuyển chọn, giao nhận quân được phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương, thực hiện đúng quy trình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; 100% TN tỉnh Gia Lai nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với lực lượng công an, Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Công tác tuyển quân được công an tỉnh triển khai đồng bộ; phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị, địa phương từ rà soát nguồn, sơ tuyển đến thẩm tra tiêu chuẩn chính trị. Nhờ đó, công an tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Nâng cao chất lượng tuyển quân theo quy trình khép kín

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu triển khai công tác tuyển quân khách quan, công khai, minh bạch. Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh nhìn nhận: Công tác tuyển quân năm nay được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá công tác tuyển quân của tỉnh Gia Lai được triển khai chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng nâng cao. Ảnh: Hồng Phúc

Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá: Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân. Đồng thời, chất lượng tân binh được nâng lên toàn diện, các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và tỷ lệ đảng viên đều cao hơn so với năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá, công tác tuyển quân năm 2026 đạt kết quả tích cực, song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Để nâng cao chất lượng tuyển quân thời gian tới, đồng chí yêu cầu xây dựng quy trình khép kín từ tuyển quân - huấn luyện - hậu phương quân đội; bảo đảm phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện và chăm lo việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư trong quản lý nguồn TN trong độ tuổi nhập ngũ; bảo đảm điều kiện khám tuyển để hạn chế tối đa tình trạng đổi bù vì lý do sức khỏe. Đồng thời, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong toàn bộ quy trình tuyển quân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho TN hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện NVQS và tham gia công an nhân dân.