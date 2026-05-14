Gia Lai: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Phát triển hạ tầng khu kinh tế

Tại hội nghị, Công đoàn phường Pleiku đã công bố quyết định kết nạp 28 người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời, công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Phát triển hạ tầng khu kinh tế và chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Tự Quyết - Phó Giám đốc Công ty được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Phát triển hạ tầng khu kinh tế. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Công đoàn cơ sở là dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển mới của doanh nghiệp.

Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp vào sự phát triển của công ty.