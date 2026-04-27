Quân khu 5 khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan 2 bên 1 cấp trên bản đồ cho Sư đoàn 2

(GLO)- Sáng 27-4, Quân khu 5 tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan 2 bên 1 cấp trên bản đồ cho Trung đoàn 38 và Trung đoàn 95, thuộc Sư đoàn 2. Đại tá Nguyễn Tấn Ý - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo diễn tập.

Dự khai mạc diễn tập còn có thủ trưởng các cơ quan của Quân khu 5, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung diễn tập, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 2 cùng khung tập chỉ huy - cơ quan của 2 trung đoàn.

Cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 theo dõi, hướng dẫn chặt chẽ quá trình diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ảnh: Văn Viễn

Cuộc diễn tập có đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công đối phương phòng ngự; Trung đoàn bộ binh phòng ngự”; được chia thành 4 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành quân, trú quân chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Hội nghị lãnh đạo công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu trong diễn tập. Ảnh: Văn Viễn

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ và trình độ vận dụng nghệ thuật quân sự vào diễn tập 2 bên trên bản đồ. Đồng thời, đánh giá khả năng tham mưu của cơ quan cấp trung đoàn trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Thông qua diễn tập kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức diễn tập cho những năm tiếp theo đạt kết quả tốt; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Tấn Ý biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan Quân khu 5 và Sư đoàn 2 trong công tác chuẩn bị.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo và lực lượng đạo diễn nắm chắc kế hoạch, nguyên tắc, nội dung, phương pháp điều hành; theo dõi, hướng dẫn chặt chẽ quá trình diễn tập, bảo đảm đúng điều lệ công tác tham mưu tác chiến và an toàn tuyệt đối.

Thực hành xử lý tình huống trên bản đồ trong cuộc diễn tập. Ảnh: Văn Viễn

Đối với Trung đoàn 38 và Trung đoàn 95, Đại tá Nguyễn Tấn Ý yêu cầu nắm chắc nguyên tắc, lý luận, đánh giá đúng đối tượng tác chiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghệ thuật quân sự vào từng tình huống cụ thể. Việc xây dựng hệ thống văn kiện phải đầy đủ, chặt chẽ; thực hành diễn tập sát thực tế, không chuẩn bị trước nội dung; giữ bí mật tuyệt đối quyết tâm và hành động của từng bên; thực hành đúng chức trách, cương vị, phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

