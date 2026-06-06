Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương quân nhân đạt thành tích cao tại các hội thi

(GLO)- Ngày 5-6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Sư đoàn 2 tổ chức gặp mặt, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao Xạ thủ bắn tỉa và Hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi cấp Quân khu năm 2026.

Tại Hội thao Xạ thủ bắn tỉa Quân khu 5 năm 2026, đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thi đấu nỗ lực, giành nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Trung úy Cao Đăng Khoa giành huy chương vàng nội dung cá nhân xạ thủ Bài 4 - Khẳng định bản thân; cặp vận động viên Trung úy Cao Đăng Khoa và Trung úy Lê Hoài Thứ giành huy chương bạc nội dung cặp xạ thủ Bài 7 - Hiệp đồng tác chiến; đội tuyển Bộ CHQS tỉnh đạt huy chương bạc nội dung đồng đội Bài 10 - Kiềm chế và xếp thứ 3 toàn đoàn hội thao.

Bộ CHQS tỉnh gặp mặt, tuyên dương quân nhân đạt thành tích cao tại các hội thao, hội thi cấp Quân khu 5. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi cấp Quân khu, Trung tá Nguyễn Hà Minh Tăng - Thủ kho vũ khí kỹ thuật (Đại đội Kho Vũ khí Đạn 1) xuất sắc giành giải 2 cá nhân nội dung Thủ kho quân khí giỏi; đoàn Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đạt giải 3 toàn đoàn.

Tham gia Hội thao Xạ thủ bắn tỉa cấp Quân khu năm 2026, các vận động viên thuộc Sư đoàn 2 đã giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và đạt giải nhì toàn đoàn.

Sư đoàn 2 khen thưởng các quân nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thao Xạ thủ bắn tỉa cấp Quân khu năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Sư đoàn 2 đã biểu dương, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

* Cũng trong ngày 5-6, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung đoàn 739.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên chiến sĩ mới. Ảnh: Anh Tuấn

Đến nay, Trung đoàn đã cơ bản hoàn tất các nội dung chuẩn bị về chương trình, luyện tập đội ngũ, trang trí khánh tiết, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật và các phương án bảo đảm an toàn.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung còn lại, tổ chức luyện tập chặt chẽ, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng nghi thức và an toàn tuyệt đối.