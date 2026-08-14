Phường Diên Hồng tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 13-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại tổ dân phố 3.

Theo báo cáo, trong 7 tháng năm 2026, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Trên địa bàn xảy ra 22 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đã phối hợp điều tra, làm rõ 19 vụ, đạt 86,3%.

2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính



Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kiến thức phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Phường cũng duy trì, củng cố các mô hình tự quản về an ninh, trật tự như: “Cổng trường an toàn giao thông và phòng chống tội phạm”, “Khu dân cư nói không với ma túy”, “Điểm chữa cháy công cộng”; xây dựng mới mô hình “Hòa nhập để phát triển” và “Tổ tự quản bảo vệ mùa vụ nông sản an toàn”…

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra Diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua đó, người dân tổ dân phố 3 thẳng thắn đóng góp ý kiến về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; vai trò, nhiệm vụ của lực lượng Công an phường; đạo đức, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Các ý kiến, kiến nghị được Công an phường tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp để xem xét, giải quyết.

Công an phường Diên Hồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường Diên Hồng.

Công an phường cũng trao tặng 2 phần quà; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.