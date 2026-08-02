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Tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 40 học tập, noi gương hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp

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THIÊN DI
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(GLO)- Tối 1-8, Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34) tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Lữ đoàn 40 học tập và noi gương hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp".

Diễn đàn nhằm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên trong Lữ đoàn 40.

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Tuổi trẻ Tiểu đoàn 1 học tập hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp. Ảnh: T.D

Tại diễn đàn, đoàn viên, thanh niên đã cùng ôn lại tấm gương dũng cảm, sự hy sinh cao đẹp của Thượng sĩ Kpă Thiêp trong khi cứu người dân bị điện giật. Các đại biểu cũng trao đổi, liên hệ trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, công tác và thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ những giải pháp để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị còn được tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản xử lý tình huống khi gặp người bị nạn, nhất là tai nạn điện giật.

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