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Trung đoàn Thông tin 29 triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Ngày 18-7, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) triển khai các hoạt động hướng về cơ sở.

Theo đó, Trung đoàn Thông tin 29 tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

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Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn Thông tin 29 cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi xã Ia Băng. Ảnh: N.T

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đại diện Trung đoàn Thông tin 29 đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Ia Băng.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ Trung đoàn Thông tin 29 phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Băng thăm, tặng quà trẻ em mồ côi, học sinh đạt thành tích xuất sắc và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 phối hợp với Đoàn xã Ia Băng tổ chức các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới như: hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh tăng gia sản xuất; tuyên truyền xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học; dọn vệ sinh môi trường; cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao.

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Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân địa phương.

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