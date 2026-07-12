Các đơn vị quân đội phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

(GLO)- Ngày 11-7, Đoàn cơ sở Trung đoàn Thông tin 29 phối hợp với Đoàn cơ sở Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 34) và Đoàn xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè "Hành quân xanh" năm 2026.

Chiến dịch được triển khai theo Kế hoạch số 1197/KH-CCT ngày 11-6-2026 của Cục Chính trị Quân đoàn 34 nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quân đội và đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trung đoàn Thông tin 29 phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè "Hành quân xanh" năm 2026. Ảnh: N.T

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; góp phần xây dựng địa phương xanh, sạch, đẹp, văn minh, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ Quân đội với tuổi trẻ địa phương.

Ngay sau lễ phát động, hơn 70 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Trung đoàn Thông tin 29, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 và Đoàn xã Ia Băng đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch khu dân cư; đồng thời nạo vét, khơi thông 2,5 km kênh mương tại trục đường chính làng Ia Pết.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị quân đội tham gia dọn vệ sinh môi trường tại xã Ia Băng. Ảnh: N.T

Những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, lan tỏa phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.