Gia Lai: Gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam

(GLO)- Sáng 10-7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026); sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm. Ảnh: X.Đ

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng TNXP Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống hội viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương.

Trong 6 tháng qua, công tác nghĩa tình đồng đội tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Hội đã trao 374 suất quà với tổng trị giá 125 triệu đồng cho hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tặng 712 suất quà Tết với tổng kinh phí 362 triệu đồng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bình Dương

Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội đã hỗ trợ 104 hội viên có hoàn cảnh khó khăn an cư, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng cựu TNXP.

6 tháng cuối năm, Hội Cựu TNXP tỉnh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho các cán bộ lãnh đạo tỉnh và hội viên tiêu biểu. Ảnh: Bình Dương

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đã được biểu dương, khen thưởng. Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 29 cán bộ lãnh đạo tỉnh và hội viên tiêu biểu.

Cũng tại buổi gặp mặt, Hội Cựu TNXP tỉnh đã trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội.