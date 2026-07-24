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Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách xã Ia Hrung

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MỸ TIẾN
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(GLO)- Chiều 24-7, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Ia Hrung.

Tham gia chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đoàn Thị Bích Nguyệt; Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Huỳnh Kiên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung.

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Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tặng quà cho thương binh Mai Văn Thảo (đứng giữa) ở thôn Lập Thành, xã Ia Hrung. Ảnh: Mạnh Hà

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho thương binh Mai Văn Thảo (thôn Lập Thành); thương binh Rơ Châm Thuk (làng Yang); thương binh Rơ Châm Khôi (làng Maih); thương binh Đinh Xuân Cường (làng Blang); bà Rơ Châm Pem (thân nhân liệt sĩ ở làng Ó). Mỗi suất quà trị giá 3,5 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động đóng góp một ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 10 cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh.

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Đại diện khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tặng quà cho thương binh Rơ Châm Khôi (ngồi giữa) ở làng Maih, xã Ia Hrung. Ảnh: Mạnh Hà

Tại các gia đình đến thăm, đại diện các cơ quan, đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần để con cháu noi theo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

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Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trò chuyện với thương binh Rơ Châm Thuk (thứ 4 từ phải sang) ở làng Yang, xã Ia Hrung. Ảnh: Mạnh Hà
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Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tặng quà cho thương binh Đinh Xuân Cường (thứ 3 từ phải sang) ở làng Blang, xã Ia Hrung. Ảnh: Mạnh Hà
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