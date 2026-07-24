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Thời sự

Đồng chí Siu Hương thăm, tặng quà gia đình có công tiêu biểu

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24-7, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công tiêu biểu tại các xã, phường phía Đông tỉnh.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương thăm, tặng quà cho bà Lê Thị Trầm - thân nhân liệt sĩ Lê Văn Khả (xã Ngô Mây). Ảnh: Kim Hường

Trong đợt này, đồng chí Siu Hương đã đến thăm các gia đình ông Trần Ngọc Lệnh, ông Vũ Đình Mai, ông Trần Thanh Quang (phường Quy Nhơn Đông); ông Cao Xuân Thiện, bà Lê Thị Trầm và bà Nguyễn Thị Mỹ Nhuận (xã Ngô Mây).

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương thăm, tặng quà ông Trần Ngọc Lệnh - gia đình có công tiêu biểu ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Kim Hường

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Siu Hương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương thăm, tặng quà ông Trần Thanh Quang - gia đình có công tiêu biểu ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Kim Hường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Siu Hương đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà và 3,5 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Gia Lai đối với các gia đình có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

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