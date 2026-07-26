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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà người có công tiêu biểu

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VÕ HƯỜNG

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 26-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thăm, tặng quà 3 gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Đến thăm các thương binh: Trần Minh Sang, Đặng Ngọc Vỹ và Mai Thị Mến, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà thương binh Trần Minh Sang. Ảnh: Nhật Trường

Lắng nghe các thương binh ôn lại một thời chiến đấu gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách.

Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của thương binh Đặng Ngọc Vỹ. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các gia đình chính sách; thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà thương binh Mai Thị Mến. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ và nối tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.

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