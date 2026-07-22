Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tri ân liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Chiều 22-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã dâng hoa, dâng hương ở Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các thành viên đoàn công tác dâng hoa, dâng hương ở Khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn). Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của 60 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh vào ngày 26-12-1966.

Sự hy sinh cao cả của các anh đã viết lên bản hùng ca bất diệt về tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hiến dâng xương máu để đánh đuổi đế quốc Mỹ, giúp đất nước đi đến ngày hòa bình, thống nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Phan Thị Sáu (mẹ của liệt sĩ, ở thôn Bình Điền, xã Kim Sơn). Ảnh: Dũng Nhân

Đến thăm, tặng quà 15 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã: Kim Sơn, Ân Tường, Ân Hảo, Vạn Đức và Hoài Ân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ngày một nâng lên.

Đồng chí Rah Lan Chung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân và khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân, nguyện xung phong lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giúp non sông thu về một mối, đất nước “nở hoa độc lập - kết trái tự do”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ trái sang) thăm, tặng quà cho thương binh Huỳnh Kim Chi (thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo). Ảnh: Dũng Nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", mãi là chỗ dựa và là tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước để con cháu học tập, noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương không ngừng chăm lo, thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ mỗi gia đình; từ đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.