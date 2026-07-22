Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tri ân liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã dâng hoa, dâng hương ở Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh. 

anh-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các thành viên đoàn công tác dâng hoa, dâng hương ở Khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn). Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của 60 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh vào ngày 26-12-1966.

Sự hy sinh cao cả của các anh đã viết lên bản hùng ca bất diệt về tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hiến dâng xương máu để đánh đuổi đế quốc Mỹ, giúp đất nước đi đến ngày hòa bình, thống nhất.

anh-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Phan Thị Sáu (mẹ của liệt sĩ, ở thôn Bình Điền, xã Kim Sơn). Ảnh: Dũng Nhân

Đến thăm, tặng quà 15 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã: Kim Sơn, Ân Tường, Ân Hảo, Vạn Đức và Hoài Ân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ngày một nâng lên.

Đồng chí Rah Lan Chung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân và khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân, nguyện xung phong lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giúp non sông thu về một mối, đất nước “nở hoa độc lập - kết trái tự do”.

anh-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ trái sang) thăm, tặng quà cho thương binh Huỳnh Kim Chi (thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo). Ảnh: Dũng Nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", mãi là chỗ dựa và là tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước để con cháu học tập, noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương không ngừng chăm lo, thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng từ mỗi gia đình; từ đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hội Phú và xã Mang Yang

Khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hội Phú và xã Mang Yang

Thời sự

(GLO)- Ngày 21-7, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi khảo sát tại phường Hội Phú và xã Mang Yang về việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trần Văn Bình

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

Thời sự

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có văn bản thông báo về việc tạm thời dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7 để phục vụ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Gia Lai tổ chức.

Đại tướng Lương Tam Quang viếng anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Đại tướng Lương Tam Quang viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở Gia Lai.

null