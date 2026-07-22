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Thời sự

Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ thăm, tặng quà 18 gia đình chính sách

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MINH HOÀNG
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(GLO)- Ngày 22-7, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 18 gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Chư Krey, Ya Ma, SRó và Đăk Song.

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Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho thương binh Trần Thị Thu (thôn 6, xã Chư Krey). Ảnh: Minh Hoàng

Tại các gia đình đến thăm, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình chính sách, người có công; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 6 từ trái sang) thăm, trao quà cho ông Đinh Kok (làng Húp, xã Ya Ma). Ảnh: Minh Hoàng

Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ kịp thời lúc khó khăn.

Đồng chí cũng mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tiếp tục nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

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