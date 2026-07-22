Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 22-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Rsai, Ia Dreh, Uar và Phú Túc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân liệt sĩ Ksor Loai (thôn Bôn Bir, xã Ia Rbol).﻿ Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) xem các giấy tờ liên quan đến em ruột liệt sĩ Ksor Loai do gia đình lưu giữ. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trực tiếp xem các giấy tờ, kỷ vật, hồ sơ liên quan đến liệt sĩ do gia đình lưu giữ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thân nhân để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ.