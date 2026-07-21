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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà người có công với cách mạng

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Chiều 21-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu tại 2 xã Kon Chiêng và KDang.

Theo đó, tại xã KDang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà ông Giang Prao Thanh (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) và bà Ât (bệnh binh).

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm bà Djret và ông Quao là những người có công với cách mạng tại xã Kon Chiêng.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) thăm, tặng quà bà Djret - người có công với cách mạng tại xã Kon Chiêng. Ảnh: Nhật Trường

Tại những gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, gửi những lời chúc tốt đẹp và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà cho ông Giang Prao Thanh - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã KDang. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

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