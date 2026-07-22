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Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng thăm, tặng quà người có công với cách mạng

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ĐỖ HẰNG
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), sáng 22-7, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm các thương binh Đỗ Tiến Hoàng, Nguyễn Văn Hòa, Bùi Thị Trước; các bệnh binh Huỳnh Văn Thống, Trịnh Văn Hạ; ông Mai Kim Đồng (nạn nhân nhiễm chất độc hóa học) và gia đình bà Phạm Thị Năm (thờ cúng liệt sĩ).

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Đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương binh Đỗ Tiến Hoàng.

Tại các gia đình, đồng chí Đoàn Hữu Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách; mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

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Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng thăm hỏi gia đình người có công với cách mạng.

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, Đảng ủy và chính quyền các cấp; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

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