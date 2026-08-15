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Thời sự

Nhận tác phẩm tham gia Giải thưởng thông tin đối ngoại toàn quốc đến ngày 5-9

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại vừa phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII.

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, sản phẩm truyền thông xuất sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu đổi mới của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

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Giải thưởng lần thứ XII gồm 8 hạng mục: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số - đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đều có thể tham dự, với tối đa 10 tác phẩm hoặc sản phẩm cho mỗi tác giả, nhóm tác giả. Tác phẩm phải được đăng tải, phát hành hoặc công bố từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-7-2026, bảo đảm quy định về báo chí, xuất bản và sở hữu trí tuệ. Ban Tổ chức không tiếp nhận tác phẩm vi phạm bản quyền, ảnh ghép hoặc ảnh tạo bằng công nghệ AI.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải đặc biệt trao chung cho tất cả các loại hình; cùng 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho từng hạng mục cụ thể. Các tác giả đạt giải sẽ nhận biểu trưng, chứng nhận và tiền thưởng theo quy định.

Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 5-9-2026. Tác giả đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin Giải thưởng thông tin đối ngoại.

Riêng hạng mục Sách, tác giả phải gửi thêm bản cứng về Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

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