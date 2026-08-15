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Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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XUÂN ĐỊNH
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(GLO)- Ngày 15-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn 5 xã Hra, Đak Pơ, Ya Hội, Bình Phú và Bình An.

Dự án thành phần 2 có chiều dài 68 km, từ Km22+000 đến Km90+000. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung triển khai.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, bìa phải) kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại điểm đầu tuyến, thuộc địa phận xã Hra. Ảnh: X.Đ

Tại xã Hra, đã bàn giao 5,74/9,64 km đất nông nghiệp; phần còn lại đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu chi trả, bàn giao trước ngày 25-8. Xã Đak Pơ đã bàn giao 4,7/14,7 km; 7,5 km tiếp theo đã được phê duyệt phương án, đang hoàn thiện thủ tục chi trả. Tại xã Ya Hội, đã bàn giao 2,5/11,2 km; 8,7 km còn lại đang hoàn thiện thủ tục chi trả.

Đối với dự án thành phần 1, tuyến chính dài 22 km, từ Km0+000 đến Km22+000. Đến nay đã kiểm đếm và phê duyệt phương án đối với 1.969/1.969 hộ dân; chi trả cho 1.822 hộ, bàn giao 20,1/22 km mặt bằng sạch, đạt 91%.

Toàn bộ 3.176 ngôi mộ trong phạm vi dự án đã hoàn thành chi trả và di dời. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng mắc. Riêng tại xã Bình Phú, địa phương đang vận động 79 hộ dân và 1 tổ chức tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng trước ngày 20-8.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại điểm đầu tuyến, thuộc địa phận
﻿ xã Đak Pơ. Ảnh: X.Đ

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, nhất là các trường hợp chưa thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc xác định giá đất phải sát thực tế, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, Thanh tra tỉnh được giao kiểm tra, tham mưu hướng xử lý theo quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra tiến độ dự án thành phần 1, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại điểm đầu tuyến, thuộc địa phận
xã Bình An. Ảnh: X.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và các địa phương rà soát cụ thể diện tích đất, diện tích rừng thuộc phạm vi dự án; khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đất lâm nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định, tạo cơ sở đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động kế hoạch thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng; huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên phần mặt bằng đã được bàn giao, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có ý nghĩa quan trọng trong kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

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