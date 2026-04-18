Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Đẩy nhanh cấp đất tái định cư trước ngày 30-6

(GLO)- Chiều 17-4, tại trụ sở UBND xã Ia Băng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo sở, ngành và UBND các địa phương có dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (BQLDA) các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, dự án thành phần 1 và 2 đã hoàn thành công tác cắm cọc bê tông và bàn giao hồ sơ đo vẽ bản đồ địa chính cho các địa phương.

Liên quan đến công tác tái định cư, hiện một số khu đã thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Các đơn vị cũng đã khảo sát thực tế 4 điểm mỏ đất với tổng trữ lượng dự báo khoảng 6,59 triệu m3, đáp ứng nhu cầu cho dự án.

BQLDA kiến nghị Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục di dời cáp quang để làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện di dời.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương giao các địa phương thực hiện GPMB các vị trí móng cột điện; điều chỉnh giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc phù hợp với thị trường…

Lãnh đạo UBND xã Ya Hội báo cáo kết quả công tác GPMB và tái định cư tại địa phương. Ảnh: Hà Duy

Còn ở dự án thành phần 3, hiện đã phê duyệt phương án GPMB (tuyến chính) được 220,56 ha/340,83 ha, chiều dài 28,57 km/34,85 km (đạt 82%), với tổng kinh phí 1.003,1 tỷ đồng; đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng được 180,83 ha/ 340,83 ha, với chiều dài 23,53 km/34,85 km (đạt 67,5%), với tổng kinh phí 752,293 tỷ đồng.

Đối với khu tái định cư, hiện các đơn vị đang tập kết vật tư, thiết bị và mặt bằng, lán trại để tổ chức thi công; theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 7-2026.

Đối với việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, BQLDA đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hồ sơ, thủ tục pháp lý để thực hiện.

Đại diện BQLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh báo cáo tình hình GPMB và tái định cư của dự án thành phần 1, 2. Ảnh: Hà Duy

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Các địa phương phải kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn trên địa bàn mình để giải quyết; phải minh bạch trong bồi thường GPMB để tránh tranh chấp, khiếu nại khiếu kiện; đồng thời làm nhanh nhưng phải đúng, trúng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận, tiến độ thực hiện các dự án mặc dù có tiến triển nhưng so với trước đây thì chậm lại. Đặc biệt, các địa phương dự án thành phần 2 đang thực hiện rất chậm, phải tăng tốc để kịp tiến độ với dự án thành phần 1, 3. Trước 30-4 phải xong công tác GPMB, riêng đất nông nghiệp phải bồi thường trước 25-4.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Đối với đất tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban quản lý tập trung xem xét giao đất trên giấy trước cho người dân; rà soát để tính toán giá đất ở mức người dân chấp nhận được, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các đơn vị khẩn trương để trước ngày 30-6 phải cấp được đất tái định cư; kéo đường ống cấp nước sạch cho người dân, không được để thiếu nước sinh hoạt.

Ngoài ra, các đơn vị cũng phải tính toán lập hồ sơ sử dụng đất rừng, nộp tiền trồng rừng thay thế... Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương khảo sát trên địa bàn nếu có mỏ vật liệu xây dựng thì có thể đề xuất tỉnh ủy quyền để địa phương cấp phép khai thác phục vụ cho dự án.