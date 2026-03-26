Kiểm tra công tác bồi thường GPMB Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 26-3, tại UBND xã Ya Hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để triển khai dự án thành phần 1 khoảng 179,498 ha của 1.489 hộ và 8 tổ chức; dự án thành phần 2 dự kiến thu hồi khoảng 576,77 ha của 1.683 hộ và 11 tổ chức. Có 500 hộ cần bố trí tái định cư và khoảng 3.000 mộ cần di dời.

Tính đến ngày 25-3, các địa phương có dự án thành phần 1 đi qua đã phê duyệt các phương án và làm thủ tục chi trả bồi thường GPMB cho trên 1.000 hộ, bàn giao mặt bằng được 12,23/22 km.

Các địa phương dự án thành phần 2 đã hoàn thành ban hành giá đất cụ thể và đang lập phương án thông qua Hội đồng bồi thường để niêm yết công khai phương án cho các hộ tham gia ý kiến. Đơn vị chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục để xây dựng 9 khu tái định cư cho 488 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với dự án thành phần 3, theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 26-3 đã phê duyệt phương án đền bù GPMB được 167,17/340,83 ha với chiều dài 24,86/34,85 km (đạt 71,3%) với tổng kinh phí 739,76 tỷ đồng. Công tác chi trả tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện được 128,52 ha với chiều dài 15,66 km (đạt 45%).

Về công tác tái định cư, dự án thành phần 3 xây dựng tổng cộng 4 khu tái định cư; hiện đã phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thi công; dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng công trình trong tháng 6-2026.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác GPMB của dự án, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ thẩm định các hạng mục di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, nước và cáp quang bị ảnh hưởng bởi dự án.

Các ban quản lý rừng phòng hộ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong công tác GPMB phạm vi dự án ảnh hưởng đất rừng phòng hộ. Các địa phương dự án thành phần 1 tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp tục thực hiện hoàn thành việc trình phê duyệt các phương án còn lại, nhất là các khu vực đã GPMB nhưng còn xen kẹp chưa thông tuyến, chưa đảm bảo mặt bằng sạch để thi công.

Các địa phương dự án thành phần 2 bố trí bộ máy nhân sự trực tiếp thực hiện công tác GPMB, nhanh chóng hoàn thành việc kiểm đếm đất nông nghiệp, đất ở, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường...

Sau khi nghe các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường GPMB thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các địa phương đang thực hiện chậm, phải đảm bảo trước ngày 15-5 hoàn thành ít nhất 50% khối lượng công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị 2 ban quản lý phải xác định vị trí nào cần GPMB trước để nhà thầu tiếp cận trước. Một số địa phương còn xen kẹp chưa thông tuyến, chưa đảm bảo mặt bằng sạch để thi công, lãnh đạo phải xuống tận nơi để rà soát, kiểm tra và triển khai các giải pháp, nhất là tuyên truyền, vận động người dân sớm giao mặt bằng; phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vì đây là dự án quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương tiếp tục xác minh nguồn gốc đất đai và phải hết sức cẩn thận, khách quan, vô tư, trách nhiệm.

Sở Xây dựng đánh giá tác động thị trường giá vật liệu xây dựng để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. Đối với công tác tái định cư, các địa phương cần xem xét, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; ưu tiên GPMB khu mỏ vật liệu, bãi phế thải.