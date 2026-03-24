Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

(GLO)- Tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào chiều 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu phải đảm bảo thi công dự án đạt tiến độ và chất lượng.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong danh mục các công trình được Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương đặc biệt quan tâm, giám sát chặt chẽ; nhất là thực hiện việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, đúng quy định pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định dự án cần tập trung báo cáo thực chất về tiến độ, chất lượng, môi trường và an toàn lao động.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, phải chủ động phối hợp xử lý kịp thời, không chờ đợi để kiến nghị cấp trên giải quyết. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền của tỉnh hoặc mang tính chất chung của vùng, tỉnh sẽ trực tiếp báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành để có hướng chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là về vấn đề giá vật liệu và nguồn vốn.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện nay, tiến độ bàn giao đã đạt trên 50%. Dù thể hiện nỗ lực lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của nhà thầu.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng các khu tái định cư với phương châm "nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ".

Trong khi chờ tái định cư, các đơn vị thi công cần chủ động tìm hướng khác như mượn đất vườn, đường liên thôn hoặc ruộng của người dân để làm đường công vụ thi công. Tỉnh thống nhất phương án đền bù sản lượng hoa màu trong thời gian thuê đất để đảm bảo tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Về quản lý vật liệu xây dựng và giá thành, các ban quản lý phải hướng dẫn nhà thầu thực hiện đúng thủ tục về mỏ đất, cát, đá theo tinh thần rút ngắn thời gian.

Các đơn vị theo dõi sát sao biến động giá nhiên liệu, vật tư hàng ngày để có cơ sở điều chỉnh giá hợp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, tránh để nhà thầu chịu lỗ dẫn đến dừng thi công. Tuy nhiên, mọi việc điều chỉnh phải dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát bố trí nhân sự và thiết bị đúng như cam kết trong hồ sơ.

Ban Quản lý dự án phải kiểm tra chặt chẽ, không để tình trạng "hồ sơ đẹp nhưng thực tế yếu". Cần triển khai ngay các hạng mục phụ trợ như đường gom, điểm quay đầu, trạm dừng nghỉ và các công trình kỹ thuật (điện, nước, cống qua đường) ngay từ đầu để tránh lãng phí và bức xúc trong nhân dân.

Các đơn vị phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, tránh tình trạng "có tiền nhưng không có khối lượng" để giải ngân. Về nguồn vốn, tỉnh cam kết bố trí đủ nguồn vốn cho công tác bồi thường và GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý tất cả chủ thể tham gia dự án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật để thực hiện dự án hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và không để xảy ra sai phạm.