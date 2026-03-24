Dân vận khéo, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

(GLO)- Để đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Việc triển khai hiệu quả “dân vận khéo”, sát dân, gần dân đã tạo sự đồng thuận, giúp nhiều địa phương bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Gần dân, sát dân, hiểu dân, nói dân tin

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển KT-XH khu vực.

Do vậy, ngay từ khi triển khai dự án, các địa phương đã chủ động tiếp cận, đánh giá đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Tại xã Bình Hiệp - một trong những địa phương đi đầu trong công tác đền bù, GPMB, tuyến cao tốc đi qua có chiều dài 5,79 km (từ Km5+949,6 đến Km11+740), ảnh hưởng đến 442 hộ dân và 2 tổ chức, tổng diện tích thu hồi 47,2 ha.

Lúc đầu khi xã mới họp dân để thông báo chủ trương, không ít hộ dân băn khoăn, lo lắng trước chủ trương thu hồi đất do lo ngại ảnh hưởng sinh kế, nơi ở và tính phù hợp của chính sách đền bù, tái định cư. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã kịp thời tổ chức phân tích, đánh giá diễn biến tư tưởng trong nhân dân, từ đó đề ra giải pháp phù hợp.

Điểm nhấn là việc thành lập các tổ công tác vận động, tuyên truyền với sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị. Các tổ trực tiếp đến từng hộ dân để trao đổi, giải thích, làm rõ ý nghĩa của dự án cũng như chính sách liên quan.

Cách làm “gần dân, sát dân” đã giúp tháo gỡ dần những vướng mắc, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân, nhờ được dân tin.

Cán bộ UBND xã Bình Hiệp phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Trà Sơn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương GPMB thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

“Sau khi nắm được ý nghĩa to lớn của việc mở tuyến đường, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã tích cực ủng hộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác GPMB” - ông Lê Minh Lực - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp - bày tỏ.

Ông Phan Tiến Tân - Trưởng Phòng Kinh tế xã Bình Hiệp - cho hay, đến nay xã đã lập và phê duyệt 9 phương án đền bù, GPMB với tổng diện tích 36,77 ha, đạt 77,9 % tổng diện tích cần GPMB.

Đồng thời, thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công với tổng chiều dài 4,5 km/5,79 km, tương ứng 25,88 ha. Xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đền bù, GPMB vào cuối tháng 3.2026.

Tương tự, tại phường An Nhơn, nhờ triển khai đồng bộ công tác dân vận, tiến độ kiểm đếm và bàn giao mặt bằng đạt kết quả cao. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm đất nông nghiệp, đất ở, hoa màu, vật kiến trúc của 365/367 hộ dân bị ảnh hưởng (đạt 99%).

“An Nhơn đã bàn giao mặt bằng trên 3,26/3,9 km chiều dài tuyến (đạt 92% diện tích), tương ứng 30,3/32,92 ha; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB cuối tháng 3 này” - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Đình Chương cho hay.

Đồng thuận xã hội, thúc đẩy tiến độ

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường; quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trên tuyến có 2 công trình hầm, các nút giao liên thông, hệ thống chiếu sáng và nhiều hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng; diện tích đất thu hồi khoảng 1.024,67 ha; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng.

Chuyển biến tốt trong công tác GPMB phản ánh rõ nét qua sự đồng thuận của người dân.

Một trong những chủ hộ đầu tiên ở Trà Sơn nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng sạch 1.500 m² đất ruộng bị ảnh hưởng, ông Phạm Hữu (84 tuổi, ở thôn Trà Sơn, xã Bình Hiệp) nói: Sau khi nghe cán bộ xã và thôn vận động, thuyết phục về ý nghĩa to lớn của dự án, gia đình tôi chấp hành ngay.

Tương tự, ông Trương Thành Dự (cùng ở thôn Trà Sơn, xã Bình Hiệp) nhận đền bù 132 triệu đồng cho hơn 200 m² đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, đồng thời bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để góp phần phát triển địa phương.

Ông Bùi Văn Hào - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Trà Sơn - thông tin: Đến nay 170 hộ dân trong thôn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc kết hợp giữa “gần dân, trọng dân, lắng nghe dân” với phương pháp vận động linh hoạt, kiên trì.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được công khai đến người dân xã Bình Hiệp. Ảnh: N.H

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ thông tin, thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của tỉnh giao, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai chủ động, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, mô hình “dân vận khéo” được xác định là giải pháp trọng tâm và được nhân rộng tại nhiều địa phương.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ dân vận từ tỉnh đến cơ sở trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, phân tích, thuyết phục, xem xét hoàn cảnh gia đình, vị trí, khu vực áp dụng chính sách đền bù để kiến nghị giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Trường hợp chưa đồng thuận với chính sách đền bù, cán bộ dân vận phối hợp với địa phương thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì vận động, giải thích, tuyên truyền cặn kẽ để người dân hiểu tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh.

“Sự kiên trì, linh hoạt trong công tác dân vận đã góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong GPMB. Nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, tự nguyện nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, góp phần hoàn thành dự án theo kế hoạch” - bà Nguyễn Thị Phong Vũ cho hay.