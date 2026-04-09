Từ 1-7, học và thi bằng lái xe phải xác thực nhận diện khuôn mặt

(GLO)- Tất cả cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh điện tử, quét khuôn mặt học viên nhằm loại bỏ triệt để tình trạng gian lận.

Theo Nghị định số 94/2026 ngày 31-3-2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe (thay thế Nghị định số 160/2024), từ ngày 1-7-2026, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó có nhận diện khuôn mặt, nhằm quản lý chặt chẽ người học và ngăn chặn gian lận.

Từ ngày 1-7, tất cả cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh điện tử, quét khuôn mặt học viên. Ảnh: VGP

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, kết nối qua API với các nền tảng số quốc gia, nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch.

Đối với trung tâm sát hạch, Nghị định quy định phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử tương tự, bảo đảm nhận diện và xác thực học viên khi tham dự kỳ sát hạch, việc triển khai phải hoàn thành trước ngày 1-1-2027.

Theo quy định mới, thay vì phải nộp và kê khai nhiều loại giấy tờ thủ công dễ dẫn đến sai sót như nhập nhầm số căn cước công dân, hệ thống mới sẽ hoạt động tương tự như quy trình kiểm soát an ninh tại sân bay.

Học viên chỉ cần đứng trước thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chip có tích hợp camera. Hệ thống sinh trắc học sẽ tự động đối chiếu, trích xuất dữ liệu và xác nhận danh tính chỉ trong vài giây.

Trước đây, các dòng xe thi sát hạch chủ yếu là xe xăng (số sàn hoặc số tự động). Theo quy định mới, xe sát hạch hạng A1, A sử dụng loại ly hợp điều khiển tự động hoặc loại ly hợp điều khiển bằng tay; xe sát hạch hạng B sử dụng loại chuyển số tự động (bao gồm cả ô tô điện) hoặc chuyển số cơ khí (số sàn); xe sát hạch hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE sử dụng loại chuyển số cơ khí (số sàn).

Bên cạnh việc siết chặt quản lý bằng công nghệ, Nghị định 94/2026 cũng mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dân khi mở rộng hình thức đào tạo từ xa và tự học có hướng dẫn. Đối với các môn lý thuyết của bằng lái xe hạng A1, A và B1, học viên hoàn toàn có thể chọn hình thức tự học.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, thủ tục đăng ký học và thi sát hạch vẫn sử dụng nhiều loại giấy tờ, dễ xảy ra sai sót khi kê khai. Quy định mới nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực chính xác học viên xuyên suốt từ khâu đăng ký học đến khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe.