Hơn 210 cán bộ, chiến sĩ chung tay làm sạch môi trường bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 9-5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của phường tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường kết hợp thực hiện công tác dân vận tại khu vực bờ kè suối Hội Phú.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có hơn 210 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể địa phương. Các lực lượng đã tiến hành tổng dọn vệ sinh dọc tuyến bờ kè suối Hội Phú, đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Nguyễn Trung Trực.

Hơn 210 cán bộ, chiến sĩ phường Pleiku chung tay làm sạch môi trường bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Nhiều phần việc thiết thực được triển khai như thu gom rác thải sinh hoạt, chai nhựa, túi nilon; phát quang cỏ dại, bụi rậm; khơi thông những điểm tồn đọng rác thải.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác xuống suối và khu vực công cộng, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku tặng quà cho lực lượng tham gia dọn vệ sinh. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến động viên và trao quà nhằm khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động vì cộng đồng.