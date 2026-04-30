(GLO) - Ngày 29-4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan trưng bày thêm 11 tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Phú), nâng tổng số tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai" tại khu vực này lên 25 tác phẩm.

Tác phẩm "Âm vang đại ngàn" (tác giả Nguyễn Hoài Huyền Vũ, tỉnh Bình Dương) được lắp đặt sáng 29-4. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, từ 54 mẫu phác thảo nghệ thuật của 34 nhà điêu khắc trên cả nước tham gia trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 14 tác phẩm xuất sắc nhất, có giá trị biểu tượng văn hóa và phù hợp với không gian công cộng để thi công, trưng bày tại suối Hội Phú từ tháng 8-2025.

Đến nay, sau khi huy động được thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, 11 tác phẩm xuất sắc khác tiếp tục được thi công, trưng bày, góp phần mở rộng không gian nghệ thuật, nâng tầm cảnh quan đô thị và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho biết, việc trưng bày thêm các tác phẩm điêu khắc đúng vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sẽ tạo thêm điểm tham quan lý thú dành cho người dân và du khách.

Tác phẩm "Nữ thần mặt trời thức giấc" (tác giả Trần Mai Hữu Quý, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lam Nguyên

Tác phẩm "Đôi chân trần" (tác giả Phạm Đình Tiến, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Lam Nguyên

Tác phẩm "Sơn nữ" (tác giả Nguyễn Hữu Hậu, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Lam Nguyên

