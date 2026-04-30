Trưng bày thêm 11 tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú

LAM NGUYÊN
(GLO) - Ngày 29-4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan trưng bày thêm 11 tác phẩm điêu khắc tại bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Phú), nâng tổng số tác phẩm điêu khắc "Đất và người Gia Lai" tại khu vực này lên 25 tác phẩm.

Tác phẩm "Âm vang đại ngàn" (tác giả Nguyễn Hoài Huyền Vũ, tỉnh Bình Dương) được lắp đặt sáng 29-4. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, từ 54 mẫu phác thảo nghệ thuật của 34 nhà điêu khắc trên cả nước tham gia trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 14 tác phẩm xuất sắc nhất, có giá trị biểu tượng văn hóa và phù hợp với không gian công cộng để thi công, trưng bày tại suối Hội Phú từ tháng 8-2025.

Đến nay, sau khi huy động được thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, 11 tác phẩm xuất sắc khác tiếp tục được thi công, trưng bày, góp phần mở rộng không gian nghệ thuật, nâng tầm cảnh quan đô thị và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho biết, việc trưng bày thêm các tác phẩm điêu khắc đúng vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sẽ tạo thêm điểm tham quan lý thú dành cho người dân và du khách.

Tác phẩm "Nữ thần mặt trời thức giấc" (tác giả Trần Mai Hữu Quý, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lam Nguyên
Tác phẩm "Đôi chân trần" (tác giả Phạm Đình Tiến, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Lam Nguyên
Tác phẩm "Sơn nữ" (tác giả Nguyễn Hữu Hậu, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Lam Nguyên

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Văn hóa

(GLO) - Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 đã cho thấy đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là hành trình đánh thức tri thức, cảm xúc và niềm tự hào về vùng đất Gia Lai.

Trích đoạn hát bội Ông già cõng vợ đi xem hội do các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn thu hút sự theo dõi của học sinh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đưa hát bội, bài chòi đến học đường

Văn hóa

(GLO)-Gần 300 học sinh Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã có một buổi trải nghiệm đặc biệt với những loại hình nghệ thuật truyền thống: hát bội, bài chòi. Qua đó, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

Văn hóa

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

