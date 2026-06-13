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652 học sinh tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 13-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 652 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

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Cuộc thi thu hút sự tham gia của 652 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Với hình thức vẽ tranh trực tiếp tập trung trong thời gian 150 phút, thí sinh phải hoàn thành bức tranh theo một trong những chủ đề của cuộc thi, bao gồm: Chung tay xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông; Thiếu nhi với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”; Tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Bài dự thi sử dụng chất liệu tự do và giấy vẽ màu trắng khổ A3.

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Các em học sinh chăm chú hoàn thành bài thi vẽ tranh của mình. Ảnh: Kim Hường

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu gia đình, thầy cô, bạn bè, quê hương đất nước; về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; đồng thời phát huy, bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho thiếu nhi tỉnh nhà.

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