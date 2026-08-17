Văn nghệ sĩ “làm giàu” từ những chuyến đi

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế để các văn nghệ sĩ “làm giàu” tư liệu sáng tác, ghi nhận vẻ đẹp từ cuộc sống. Ðây cũng là “bệ đỡ” để hội viên phát huy sức lao động sáng tạo.

Biên cương qua ống kính nhiếp ảnh

Từ ngày 7 đến 11-8, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chuyến thực tế sáng tác dành cho 15 hội viên Chi hội Nhiếp ảnh tại các đồn biên phòng phía Tây tỉnh.

Chuyến thực tế tại các đồn biên phòng phía Tây tỉnh giúp hội viên Chi hội Nhiếp ảnh hiểu thêm về công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thu Thảo

Không dễ để có mặt ở vùng biên giới và tìm hiểu về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ BĐBP nên các nhiếp ảnh gia đều không muốn bỏ lỡ. Tại các đồn Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các nhiếp ảnh gia đã có cơ hội đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, đoàn tập trung sáng tác theo chuyên đề, phản ánh sinh động các hoạt động dân vận, hỗ trợ người dân phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền phòng chống tội phạm…

Các tác phẩm từ chuyến đi sẽ được tuyển chọn tham dự Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức, đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm VHNT của tỉnh trong thời gian tới.

Trong lần đầu tham gia thực tế sáng tác tại các đồn biên phòng, tay máy Huỳnh Bá Tính khẳng định: “Được chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt và công tác huấn luyện của các chiến sĩ biên phòng, tôi rất khâm phục nghị lực và tinh thần trách nhiệm của người lính nơi biên cương Tổ quốc”. Theo anh, ngoài tư liệu sáng tác, chuyến thực tế kéo dài 5 ngày còn tạo cơ hội để các tay máy trẻ học hỏi kinh nghiệm hay từ người đi trước.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đào Phan Minh Cần - Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh, Trưởng đoàn sáng tác - cho hay: Sau sáp nhập, đây là lần đầu tiên hội viên Chi hội đi thực tế sáng tác tại các đồn biên phòng. Bản thân anh cũng lần đầu đặt chân đến các đồn biên phòng phía Tây tỉnh.

“Qua chuyến đi, chúng tôi được tận mắt thấy cuộc sống, công việc và những đóng góp thầm lặng của người lính biên phòng cũng như tình cảm quân - dân nơi biên giới. Với người cầm máy, những trải nghiệm thực tế ấy vô cùng quý giá, bởi nó cho chúng tôi cảm xúc thật, câu chuyện thật và những góc nhìn sâu hơn để sáng tác.

Tôi nghĩ giá trị lớn nhất không chỉ là có những bức ảnh đẹp, mà là ghi lại được chân thực hình ảnh người lính, người dân và cuộc sống nơi biên cương để lan tỏa đến công chúng. Từ quá trình cùng đi, cùng trải nghiệm, mỗi hội viên cũng học được từ nhau một góc nhìn, một cách tiếp cận mới trong nghề, gắn kết tinh thần đồng đội” - anh Cần chia sẻ.

Đi để trải nghiệm, trau dồi cảm xúc

Xác định trải nghiệm thực tế giúp bồi đắp tư liệu sáng tác cho văn nghệ sĩ, từ đầu năm đến nay, Hội VHNT tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều chuyến thực tế dành cho hội viên các chi hội.

Đơn cử, ngày 20 và 21-3, Hội phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và Thư viện tỉnh tổ chức chuyến đi thực tế cho hội viên Chi hội Văn học tại Đồn Biên phòng Ia O để tìm hiểu công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kết quả phối hợp giữa lực lượng biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT khu vực biên giới.

Hội viên Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc tại nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung). Ảnh: Phương Duyên

Tiếp đó, từ ngày 5 đến 8-7, Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số tham gia chuyến thực tế tại các xã khu vực phía Tây tỉnh. Đoàn đã đến nhiều buôn làng để giao lưu, tìm hiểu, ghi nhận việc gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như: sử thi, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nghề thủ công, lễ hội, tri thức dân gian…

Theo Nghệ nhân Ưu tú Yang Danh - Chi hội trưởng Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số, chuyến thực tế không chỉ tạo điều kiện để văn nghệ sĩ “làm giàu” tư liệu sáng tác mà còn góp phần phát hiện nhân tố mới, bổ sung đội ngũ hội viên, đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị VHNT các dân tộc thiểu số thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hội VHNT tỉnh còn tạo điều kiện để hội viên tham gia nhiều trại sáng tác lớn trong nước như: Trại sáng tác VHNT “Huế quyến rũ” (từ ngày 15 đến 18-4); Trại sáng tác VHNT năm 2026 tại Nhà sáng tác miền Nam - cơ sở Cần Thơ (từ ngày 11 đến 20-5).

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tổ chức cho hội viên các chi hội đi thực tế sáng tác, tham gia các hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên môn; qua đó khuyến khích hội viên sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống xã hội và công cuộc xây dựng quê hương Gia Lai trong thời kỳ mới”. Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Là hội viên của cả 2 chi hội Nhiếp ảnh và Mỹ thuật, có cơ hội tham gia nhiều đợt thực tế và trại sáng tác, nghệ sĩ Trần Văn Hùng (Hùng Hoa Lư) nhận định: Người nghệ sĩ phải đi để quan sát, trải nghiệm hiện thực mới sáng tác được những tác phẩm chất lượng.

Nếu ở xứ “gạo trắng nước trong”, ông hoàn thành tại chỗ 2 bức tranh về chủ đề nhà cổ Cần Thơ và cảnh thu hoạch hoa súng, thì chuyến thăm các đồn biên phòng mới đây mang đến cho ông vô số tác phẩm nhiếp ảnh ưng ý từ cảm xúc rất đẹp về người lính để tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV.