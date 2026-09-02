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Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2026” dành cho học sinh THPT

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo ĐBND, VOV, Đại Đoàn Kết)

(GLO)- Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2026” dành cho học sinh THPT từ 16-18 tuổi trên toàn quốc chính thức mở đăng ký từ ngày 1 đến hết ngày 30-9 theo hình thức trực tuyến.

Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Việt (Vietinsights) phối hợp cùng đội ngũ sinh viên, học sinh tiêu biểu đến từ các trường đại học, THPT tổ chức nhằm tạo sân chơi để người trẻ kể những câu chuyện về con người, cuộc sống và các giá trị tốt đẹp đang hiện hữu trong xã hội Việt Nam.

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Ban Tổ chức trao giải nhất cuộc thi năm 2025. Ảnh: BTC

Cuộc thi hướng tới đối tượng học sinh THPT đam mê nhiếp ảnh, truyền thông trên toàn quốc. Thí sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo đội, mỗi đội gồm 2-4 thành viên.

Chủ đề “Ánh sáng” được xây dựng từ hình ảnh ánh sáng đi qua lăng kính, khúc xạ và bộc lộ nhiều sắc màu. Ban Tổ chức dùng hình ảnh này để khuyến khích mỗi người trẻ tìm thấy 1 “tia sáng” riêng của Hồn Việt thông qua trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn cá nhân.

Chất liệu cho tác phẩm có thể đến từ những điều gần gũi như tình yêu gia đình, nghĩa đồng bào, lòng hiếu kính, sự vị tha, tinh thần tương thân tương ái, ý chí vươn lên, những đôi bàn tay lao động hay các giá trị văn hóa được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Cuộc thi không chỉ hướng tới những khuôn hình đẹp mà còn đề cao câu chuyện phía sau mỗi khoảnh khắc. Qua đó, nhiếp ảnh trở thành phương tiện để học sinh quan sát đời sống, thể hiện cách nhìn riêng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Thông tin về cuộc thi được cập nhật trên fanpage “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ” và website NextGen Social Impact.

Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi bộ ảnh sẽ không đơn thuần ghi lại một khoảnh khắc mà có thể kể một câu chuyện có chiều sâu về con người, văn hóa và cuộc sống Việt Nam đương đại.

Được biết, “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ” được tổ chức lần đầu vào năm 2025; thu hút 225 đội đăng ký, với hơn 300 bức ảnh. Sau các vòng thi, 47 bài dự thi bước vào vòng bình chọn và 10 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết.

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