Gia Lai: Nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam 2026

Chương trình được tổ chức với sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhằm hướng đến kỷ niệm 16 năm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 Âm lịch), đồng thời góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học đường và công chúng trẻ.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh nhà trường tham gia. Ảnh: Lam Nguyên

Tại chương trình, gần 300 giáo viên và học sinh Trường THPT Chi Lăng được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật tiêu biểu như: múa “Trình tường khánh chúc”; dân ca bài chòi “Về cùng bên nhau”; trích đoạn tuồng “Mạnh Lương bắt ngựa” (vở “Bắc Tống”); hô hát bài chòi cổ; trích đoạn “Nguyệt Cô hóa cáo” (vở “Cổ miếu vãn ca”) và trích đoạn “Tìm chồng” (vở ca kịch bài chòi “Thoại Khanh Châu Tuấn”).

Chương trình là cơ hội để học sinh tiếp cận, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Lam Nguyên

Thông qua các tiết mục, chương trình giới thiệu đến học sinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống, từ vũ đạo, hóa trang, phục trang tuồng đến lối diễn xướng dân gian bài chòi. Các trích đoạn cũng chuyển tải nhiều thông điệp giàu ý nghĩa về tình yêu quê hương, đạo lý gia đình, phẩm giá con người và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.