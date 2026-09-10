Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Đó cũng là chủ đề của triển lãm lần này, được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25-9, đánh dấu tinh thần giao lưu, hợp tác chuyên môn giữa Bảo tàng Pleiku và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Kể chuyện lịch sử bằng hình ảnh

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam năm 1969. Ảnh tư liệu

Với hơn 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm là câu chuyện lịch sử được kể một cách chân thực, giàu cảm xúc. Khách tham quan được giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua 4 phần nội dung: Bối cảnh Sài Gòn - Gia Định những năm 1910, khi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước (6 ảnh, tư liệu); Người đi tìm hình của nước (35 ảnh, tư liệu); Bác Hồ sống mãi trong lòng miền Nam (65 ảnh, tư liệu); Gia Lai nhớ mãi ơn Người (hơn 50 hình ảnh, tư liệu, hiện vật).

Không chỉ khẳng định tình cảm Người luôn dành cho miền Nam và sự thủy chung, son sắt của nhân dân đối với Bác, triển lãm còn mở rộng câu chuyện đến Tây Nguyên và Gia Lai - vùng đất tuy cách xa về không gian địa lý nhưng luôn có một mối liên hệ đặc biệt với sự nghiệp cách mạng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đơn vị phối hợp với Bảo tàng Pleiku tổ chức triển lãm - cho biết: Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Gia Lai (trực thuộc Bảo tàng Pleiku) là một thành viên trong hệ thống các bảo tàng, di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước. Đây là một địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống, bởi Gia Lai có mối liên hệ lịch sử với hành trình của Người.

Trong hành trình từ Bắc vào Nam, Bình Định trước đây là nơi Nguyễn Tất Thành từng sống cùng cha. Từ Quy Nhơn, Người chia tay cha để tiếp tục vào Nam học tập, rồi ra đi tìm đường cứu nước. Vì vậy, không gian lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Gia Lai góp phần kết nối những dấu mốc trong hành trình ấy, đồng thời phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.

Bà Trinh khẳng định: “Chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với các bảo tàng để đưa các bộ triển lãm, chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phục vụ công chúng, trong đó có Bảo tàng Pleiku. Qua đó, người dân, nhất là đồng bào ở các khu vực miền núi có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình hoạt động cách mạng của Bác. Đây cũng là cách để những giá trị về tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của Người được lan tỏa rộng hơn trong đời sống hôm nay”.

Vì vậy, song song với triển lãm trên, dịp này đơn vị cũng phối hợp tổ chức triển lãm tương tự tại TP Cần Thơ.

Một lòng kính yêu Bác

Từ xã Chư Sê, ông Tạ Chí Tào - một nhà giáo nghỉ hưu đã không ngại xa xôi để có mặt tại triển lãm. Ông là người rất yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh nên dành một không gian tại gia đình để trưng bày các hình ảnh, tài liệu về Bác; đặc biệt, ông đã xuất bản một số tập thơ, trường ca về Người.

Đến với triển lãm, ông Tào bộc bạch, chính niềm yêu kính Bác đã tiếp thêm cho bản thân ý chí sống mãnh liệt, một niềm lạc quan, yêu đời hiếm có để chống chọi với căn bệnh ung thư.

Ông Tạ Chí Tào (bìa trái) cho hay, niềm yêu kính Bác là động lực giúp ông có thêm niềm lạc quan trong cuộc sống, vượt qua bệnh tật. Ảnh: Lam Nguyên

Lặng ngắm các hình ảnh, tư liệu, hiện vật, thượng úy Ngô Văn Minh, Chính trị viên Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thông tin 29), cho hay: “Trong 4 phần nội dung của triển lãm, tôi ấn tượng nhất với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định một niềm tin sắt đá về độc lập dân tộc. Được tham quan triển lãm, chúng tôi càng thêm tự hào, biết ơn công lao của Bác Hồ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bà Ngô Thị Thu Quyên - người phụ trách thuyết minh tại triển lãm - cũng chia sẻ niềm xúc động khi được giới thiệu đến công chúng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc mà sinh thời Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam nói chung cũng như các dân tộc Tây Nguyên nói riêng.

Bà Quyên bày tỏ: “Là một thuyết minh viên, bản thân tôi luôn nhắc mình phải cố gắng tu dưỡng, rèn luyện hơn nữa để thực hiện lời Bác Hồ đã từng căn dặn”: “Làm cho phần xấu trong mỗi con người sẽ dần mất đi và phần tốt sẽ nảy nở như hoa mùa xuân…””.