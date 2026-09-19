Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa thông tin về cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhằm phát hiện giọng hát có triển vọng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức gồm 2 vòng. Theo đó, vòng loại sẽ diễn ra tại 2 phường Pleiku và phường Quy Nhơn.

Tại vòng này, thí sinh có thể sử dụng nhạc đệm do Ban Tổ chức bố trí hoặc nhạc beat tự chuẩn bị. Thí sinh chịu trách nhiệm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của phần nhạc beat theo quy định.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 10. Ảnh minh họa: H.V

Kết thúc vòng loại, 12 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết. Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Tại mỗi vòng thi, thí sinh thể hiện 1 ca khúc bằng tiếng Việt theo chủ đề cuộc thi. Trường hợp trình bày ca khúc bằng tiếng dân tộc thiểu số, thí sinh phải có 1 lần thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, truyền thống lịch sử của dân tộc; quê hương, đất nước và con người Gia Lai.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, thí sinh tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai và có khả năng ca hát. Thí sinh đã đạt giải nhất đơn ca tại các cuộc thi cấp khu vực và toàn quốc từ tháng 9-2026 trở về trước không thuộc đối tượng tham gia.

Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Bên cạnh đó là các giải phụ dành cho thí sinh thể hiện ca khúc về Gia Lai hay nhất; ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng, dân gian, nhạc nhẹ hay nhất và thí sinh trẻ tuổi có triển vọng.

Thời gian đăng ký dự thi đến trước 17 giờ ngày 15-10-2026. Thí sinh có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh hoặc đăng ký trực tuyến theo đường link của Ban Tổ chức tại đây.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; phát triển phong trào ca hát, đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ, sáng tạo nghệ thuật trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những giọng hát có năng khiếu, làm hạt nhân cho phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở.