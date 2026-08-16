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Thiếu nhi vui hè, thỏa sức khám phá tại Thư viện tỉnh Gia Lai

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KIM CHÁNH
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(GLO)- Thư viện tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động “Hè vui cùng thư viện” vào ngày 15-8, khép lại một mùa hè với nhiều hoạt động đọc sách, vui chơi, khám phá và trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

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Phụ huynh và các em tham dự lễ tổng kết "hè vui cùng thư viện". Ảnh: Kim Chánh

Trong những ngày hè, Thư viện tỉnh Gia Lai (188 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn) trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn đọc nhỏ tuổi. Không chỉ tìm đến để đọc những cuốn sách yêu thích, các em còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích từ thứ Ba đến thứ Năm hằng tuần như: kể chuyện theo sách, giới thiệu sách mới, đố vui kiến thức, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả; cùng các hoạt động sáng tạo như học vẽ tranh, tô tranh cát, tô tượng, vui chơi, giao lưu và tìm hiểu nghệ thuật truyền thống.

Từ những trang sách, các em được tiếp cận với nhiều câu chuyện, kiến thức và thế giới mới mẻ. Việc đọc sách trở nên thú vị hơn khi được kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, đố vui và tìm hiểu kiến thức. Qua đó, các em vừa có thêm niềm vui trong những ngày hè, vừa có cơ hội ghi nhớ, vận dụng những điều đã đọc.

Cùng với khuyến khích đọc sách, Thư viện tỉnh Gia Lai còn ghi nhận sự tích cực của các bạn đọc nhỏ tuổi. Những em thường xuyên đến thư viện, tích cực đọc sách và tham gia các hoạt động được biểu dương, trao thưởng, qua đó khích lệ các em duy trì thói quen đọc sách.

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Ban tổ chức trao phần thưởng cho các bạn đọc tích cực. Ảnh: Kim Chánh

Tại chương trình tổng kết “Hè vui cùng thư viện”, các bạn thiếu nhi tích cực trong hoạt động đọc sách được tuyên dương, trao giải thưởng. Các em cũng được tham gia đố vui kiến thức và nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Những phần quà không chỉ là sự động viên dành cho các em mà còn góp phần khuyến khích thiếu nhi duy trì thói quen đọc sách, chủ động tìm kiếm tri thức và xem thư viện như một không gian gần gũi, thân thiện.

Thông qua các hoạt động dành cho thiếu nhi trong dịp hè, Thư viện tỉnh Gia Lai tạo dựng môi trường để các em vừa đọc sách, học tập, vừa vui chơi và phát triển những kỹ năng cần thiết. Mỗi lần đến thư viện cũng là một cơ hội để các em làm quen với những quyển sách mới, khám phá những điều thú vị và nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

Lễ tổng kết đã khép lại một mùa hè nhiều trải nghiệm, đồng thời mở ra kỳ vọng về những chương trình mới thiết thực, sáng tạo hơn trong thời gian tới. Với phương châm “Mỗi ngày một trang sách – Mỗi ngày thêm một điều hay”, Thư viện tỉnh Gia Lai tiếp tục hướng đến việc xây dựng môi trường đọc thân thiện, góp phần đưa văn hóa đọc trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của thiếu nhi.

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