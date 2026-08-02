Phối hòa bản sắc từ nghệ thuật múa

(GLO)- Như một nét bút phối hòa sắc màu Đông - Tây, nghệ thuật múa trên vùng đất Gia Lai ngày càng đa dạng về ngôn ngữ biểu đạt, làm nên sức hấp dẫn riêng từ cuộc gặp gỡ bản sắc giữa biển và rừng sau hợp nhất.

Gặp gỡ biển - rừng

Nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt - nguyên Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, hiện Chi hội có 21 hội viên với thành phần gồm biên đạo múa, diễn viên thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trường Cao đẳng Gia Lai…

Tiết mục múa Chăm do diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn. Ảnh: Kim Tiển

Ở khu vực Đông Gia Lai, các nghệ sĩ trình diễn sắc màu văn hóa đặc trưng với múa tuồng, múa Bả trạo, múa Chăm... Cùng với đó phối hợp sưu tầm, khai thác, bảo tồn và phát huy các loại hình múa dân gian; học hỏi, tiếp thu và sáng tạo loại hình múa đương đại…

Trong khi đó, các nghệ sĩ ở Tây Gia Lai với hội viên nòng cốt chủ yếu ở Nhà hát Ca Múa nhạc tổng hợp Đam San thường xuyên phục dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, các lễ hội của đồng bào Tây Nguyên; thực hiện đề tài cấp tỉnh về nghiên cứu, sưu tầm múa dân gian dân tộc Bana và Jrai.

Các diễn viên Nhà hát Ca Múa nhạc tổng hợp Đam San trong một tiết mục múa dân gian Tây Nguyên. Ảnh: Lam Nguyên

Theo nghệ sĩ Hoàng Việt, điểm chung là trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hội viên Chi hội đều nhiệt tình lao động sáng tạo nghệ thuật với nhiều tác phẩm múa có giá trị; tích cực phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Chi hội, giảng dạy, biểu diễn, biên đạo, dàn dựng phong trào… Tập thể Chi hội đã được Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam ghi nhận, tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội vào các năm 2022, 2023 và 2024.

Từ mong muốn lan tỏa hình ảnh đất và người Gia Lai đến với công chúng thông qua các tác phẩm múa, nhiều nghệ sĩ đã có đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển chung của nghệ thuật múa và văn học nghệ thuật tỉnh nhà như: Biên đạo múa Phạm Hoàng Việt; biên đạo múa Kim Tiển; biên đạo múa Châu Mi; Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Quang Tâm; NSƯT Đặng Công Hưng; biên đạo múa Trần Thị Hồng Mai - Nguyễn Văn Cơ; biên đạo múa Quỳnh Giao… với hàng loạt giải thưởng, huy chương từ các hội diễn lớn.

“Đón gió mới”

Bằng tinh thần đoàn kết và đồng nhất cao trong tư duy sáng tạo, qua hơn 1 năm hợp nhất, Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Gia Lai đang xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển chung. Nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt đúc rút: “Trước đây cũng giao lưu, trao đổi nhưng ai cũng có tự tôn nghề nghiệp riêng, giờ đã hòa nhập với nhau một cách chặt chẽ thì nguồn cảm hứng hình thành như một làn gió mới”.

Làm gì để tiếp tục phát huy tinh thần đáng quý ấy là trăn trở của nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Tiển - diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, người vừa được bầu là Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Nghệ sĩ có thành tích hoạt động nghệ thuật xuất sắc, từng đạt danh hiệu “10 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định” nhấn mạnh việc khai thác, kết hợp hài hòa “tài nguyên” văn hóa rừng - biển, qua đó tôn vinh giá trị truyền thống địa phương.

Giao hòa rừng - biển trong tiết mục "Gia Lai rực rỡ miền di sản". Ảnh: Vân Phi

Một trong những tiết mục chị đã biên đạo thành công với cảm hứng này là Gia Lai rực rỡ miền di sản tại chương trình Hội thơ Nguyên tiêu Bính Ngọ 2026. Ở đó, những động tác múa khỏe khoắn của tuồng Bình Định, vũ điệu Apsara và múa dân gian Tây Nguyên uyển chuyển đã cùng “gặp” nhau trong môn nghệ thuật của hình thể, đúng như chủ đề “Xuân giao hòa” của chương trình.

Nghệ sĩ Kim Tiển cho biết, để tiếp tục sáng tạo những chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, tới đây Chi hội sẽ tổ chức các chuyến thực tế cho nghệ sĩ giữa hai khu vực Đông và Tây của tỉnh. Mục tiêu cốt lõi là tiếp tục học hỏi lẫn nhau, chung tay bảo tồn bản sắc, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ biên đạo và diễn viên trong tình hình mới…

Là người từng vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022, NSƯT Trần Quang Tâm - nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng nhấn mạnh trách nhiệm người nghệ sĩ trong việc “dùng ngôn ngữ hình thể để lột tả vẻ đẹp của hồi ức và cả cái mới đang hình thành, hiện hữu”. Với ông, bên cạnh giao thoa vùng miền, sự giao thoa của quá khứ và hiện tại cũng chính là chất liệu quý cho nghệ thuật múa.