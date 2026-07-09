Cảng Quy Nhơn: Mắt xích quan trọng trong hành lang logistics Đông-Tây

(GLO)- Ngày 8-5-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng Quy Nhơn giữ vai trò trung tâm kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, vùng nguyên liệu Tây Nguyên với hệ thống cảng biển.

Ông Huỳnh Văn Cường-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xung quanh vấn đề này.

P.V: Thưa ông, Kế hoạch 179/KH-UBND có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển logistics của Gia Lai nói chung và Cảng Quy Nhơn nói riêng?

Ông Huỳnh Văn Cường: Kế hoạch 179/KH-UBND là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với kế hoạch này, Gia Lai hướng tới là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Tây Nguyên, phát triển hệ thống logistics đồng bộ, kết nối cửa khẩu, cảng biển và vùng nguyên liệu.

Đối với Cảng Quy Nhơn, đây là cơ hội rất lớn để phát huy vai trò cửa ngõ ra biển của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Trong hành lang Lệ Thanh - Pleiku - Quy Nhơn, cảng không chỉ đảm nhận chức năng tiếp nhận, bốc xếp hàng hóa mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics từ cửa khẩu, cảng cạn, kho bãi đến vận tải biển. Khi chuỗi này vận hành thông suốt, các mặt hàng chủ lực như trái cây, cà phê, hồ tiêu, cao su sẽ có điều kiện giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hàng hóa tập kết tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

P.V: Cảng Quy Nhơn đã chuẩn bị gì để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới?

Ông Huỳnh Văn Cường: Nhận thức rõ vai trò then chốt của cảng biển trong hệ thống logistics của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, Cảng Quy Nhơn đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 6,3 triệu tấn, bằng 123% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng container đạt 109.000 TEU, bằng 121% so với cùng kỳ. Năm 2026, cảng đặt mục tiêu đạt trên 12,1 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó container khoảng 200.000 TEU.

Để đạt mục tiêu này, cảng tập trung đầu tư nâng cao năng lực xếp dỡ. Tháng 1-2026, cảng tiếp nhận và đưa vào khai thác 2 cẩu quay đa năng tại cầu cảng số 1. Tháng 6-2026, cảng khởi công kho hàng rời diện tích 6.400 m². Những hạng mục này sẽ giúp công suất xếp dỡ đạt khoảng 13 triệu tấn vào năm 2028 và tiếp tục được đầu tư chiều sâu để đạt tối đa 19 triệu tấn vào năm 2030.

Hãng tàu số 3 thế giới CMA CGM vận chuyển hàng nông sản lạnh tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

P.V: Việc nâng cao năng lực tiếp nhận tàu lớn sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và hàng hóa khu vực?

Ông Huỳnh Văn Cường: Đây là một trong những yếu tố có ý nghĩa đột phá. Tháng 11-2025, dự án nạo vét luồng hàng hải Quy Nhơn hoàn thành, nâng năng lực tiếp nhận tàu lên 70.000 DWT theo quy hoạch. Hiện nay, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang thực hiện các thủ tục để cầu cảng số 4 được tiếp nhận tàu đến 63.550 DWT.

Đặc biệt, ngày 26-6-2026, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận chủ trương tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, tàu container có trọng tải đến 85.000 DWT giảm tải vào, rời cầu cảng số 1. Đây là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn hơn trên hạ tầng hiện hữu mà không phải đầu tư thêm cầu cảng mới.

Khi Cảng Quy Nhơn tiếp nhận được tàu lớn hơn, nhiều mặt hàng nhập khẩu như nông sản, thức ăn gia súc từ Nam Mỹ có thể về trực tiếp Quy Nhơn để phục vụ Gia Lai và Nam Trung Bộ thay vì phải trung chuyển qua các cảng nước sâu như Cái Mép - Thị Vải. Điều này giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

P.V: Trong kết nối chuỗi logistics Lệ Thanh-Pleiku-Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn sẽ tham gia sâu hơn như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Cường: Với quy hoạch đồng bộ của tỉnh Gia Lai về trục logistics Lệ Thanh - Pleiku - Quy Nhơn, cùng các khu phi thuế quan, cảng cạn, kho bãi logistics, Cảng Quy Nhơn có thêm điều kiện để nghiên cứu đầu tư và mở rộng dịch vụ.

Chúng tôi xác định cảng biển không chỉ là nơi bốc xếp hàng hóa, mà phải trở thành một mắt xích trong chuỗi logistics hoàn chỉnh. Vì vậy, cảng sẽ tăng cường kết nối với các trung tâm logistics, vùng nguyên liệu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng tàu và cơ quan quản lý nhà nước. Mục tiêu cuối cùng là cắt giảm chi phí logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho các ngành hàng chủ lực của Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng 6-2026, Cảng Quy Nhơn đã làm việc với lãnh đạo một số hãng tàu lớn như MSC, CMA CGM. Các hãng tàu đặt vấn đề nâng kích cỡ tàu, mở rộng dịch vụ đi và đến trực tiếp Quy Nhơn. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu hàng hóa đang tăng mạnh và vai trò của Cảng Quy Nhơn ngày càng rõ nét hơn trong mạng lưới vận tải biển khu vực.

Chuyển hàng hóa lên tàu. Ảnh: ĐVCC

P.V: Cảng Quy Nhơn định hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số ra sao để phát triển bền vững?

Ông Huỳnh Văn Cường: Thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ, Cảng Quy Nhơn xác định phát triển bền vững phải gắn với phương châm “xanh hóa hạ tầng-số hóa thủ tục”.

Về chuyển đổi xanh, cảng đặt mục tiêu giảm phát thải 10-15% mỗi năm nhờ chuyển đổi sang sử dụng điện cho các phương tiện bốc xếp, vận chuyển trong cảng; đồng thời nghiên cứu đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Về chuyển đổi số, cảng đẩy mạnh số hóa quy trình bốc xếp, triển khai cổng thông minh, ứng dụng hệ thống TOS hiện đại nhằm kết nối đồng bộ giữa khách hàng, hãng tàu, cơ quan quản lý nhà nước và cảng.

Với định hướng cụ thể của Kế hoạch 179/KH-UBND, Cảng Quy Nhơn phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm, góp phần giảm chi phí logistics xuống dưới 12-15% giá trị hàng hóa đối với các mặt hàng chủ lực. Chúng tôi kỳ vọng Cảng Quy Nhơn sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi logistics Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.

P.V: Xin cảm ơn ông!