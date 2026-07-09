Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Rừng-biển kết nối

Cảng Quy Nhơn: Mắt xích quan trọng trong hành lang logistics Đông-Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-5-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng Quy Nhơn giữ vai trò trung tâm kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, vùng nguyên liệu Tây Nguyên với hệ thống cảng biển.

ong-huynh-van-cuong.jpg
Ông Huỳnh Văn Cường-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xung quanh vấn đề này.

P.V: Thưa ông, Kế hoạch 179/KH-UBND có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển logistics của Gia Lai nói chung và Cảng Quy Nhơn nói riêng?

Ông Huỳnh Văn Cường: Kế hoạch 179/KH-UBND là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với kế hoạch này, Gia Lai hướng tới là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Tây Nguyên, phát triển hệ thống logistics đồng bộ, kết nối cửa khẩu, cảng biển và vùng nguyên liệu.

Đối với Cảng Quy Nhơn, đây là cơ hội rất lớn để phát huy vai trò cửa ngõ ra biển của Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Trong hành lang Lệ Thanh - Pleiku - Quy Nhơn, cảng không chỉ đảm nhận chức năng tiếp nhận, bốc xếp hàng hóa mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ logistics từ cửa khẩu, cảng cạn, kho bãi đến vận tải biển. Khi chuỗi này vận hành thông suốt, các mặt hàng chủ lực như trái cây, cà phê, hồ tiêu, cao su sẽ có điều kiện giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

hang-hoa-tap-ket-tai-cang-quy-nhon.jpg
Hàng hóa tập kết tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

P.V: Cảng Quy Nhơn đã chuẩn bị gì để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới?

Ông Huỳnh Văn Cường: Nhận thức rõ vai trò then chốt của cảng biển trong hệ thống logistics của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, Cảng Quy Nhơn đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 6,3 triệu tấn, bằng 123% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng container đạt 109.000 TEU, bằng 121% so với cùng kỳ. Năm 2026, cảng đặt mục tiêu đạt trên 12,1 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó container khoảng 200.000 TEU.

Để đạt mục tiêu này, cảng tập trung đầu tư nâng cao năng lực xếp dỡ. Tháng 1-2026, cảng tiếp nhận và đưa vào khai thác 2 cẩu quay đa năng tại cầu cảng số 1. Tháng 6-2026, cảng khởi công kho hàng rời diện tích 6.400 m². Những hạng mục này sẽ giúp công suất xếp dỡ đạt khoảng 13 triệu tấn vào năm 2028 và tiếp tục được đầu tư chiều sâu để đạt tối đa 19 triệu tấn vào năm 2030.

cma-cgm-hang-tau-so-3-the-gioi-van-chuyen-hang-nong-san-lanh-tai-cang-quy-nhon.jpg
Hãng tàu số 3 thế giới CMA CGM vận chuyển hàng nông sản lạnh tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

P.V: Việc nâng cao năng lực tiếp nhận tàu lớn sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và hàng hóa khu vực?

Ông Huỳnh Văn Cường: Đây là một trong những yếu tố có ý nghĩa đột phá. Tháng 11-2025, dự án nạo vét luồng hàng hải Quy Nhơn hoàn thành, nâng năng lực tiếp nhận tàu lên 70.000 DWT theo quy hoạch. Hiện nay, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang thực hiện các thủ tục để cầu cảng số 4 được tiếp nhận tàu đến 63.550 DWT.

Đặc biệt, ngày 26-6-2026, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận chủ trương tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, tàu container có trọng tải đến 85.000 DWT giảm tải vào, rời cầu cảng số 1. Đây là cơ sở để mở rộng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn hơn trên hạ tầng hiện hữu mà không phải đầu tư thêm cầu cảng mới.

Khi Cảng Quy Nhơn tiếp nhận được tàu lớn hơn, nhiều mặt hàng nhập khẩu như nông sản, thức ăn gia súc từ Nam Mỹ có thể về trực tiếp Quy Nhơn để phục vụ Gia Lai và Nam Trung Bộ thay vì phải trung chuyển qua các cảng nước sâu như Cái Mép - Thị Vải. Điều này giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

P.V: Trong kết nối chuỗi logistics Lệ Thanh-Pleiku-Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn sẽ tham gia sâu hơn như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Cường: Với quy hoạch đồng bộ của tỉnh Gia Lai về trục logistics Lệ Thanh - Pleiku - Quy Nhơn, cùng các khu phi thuế quan, cảng cạn, kho bãi logistics, Cảng Quy Nhơn có thêm điều kiện để nghiên cứu đầu tư và mở rộng dịch vụ.

Chúng tôi xác định cảng biển không chỉ là nơi bốc xếp hàng hóa, mà phải trở thành một mắt xích trong chuỗi logistics hoàn chỉnh. Vì vậy, cảng sẽ tăng cường kết nối với các trung tâm logistics, vùng nguyên liệu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng tàu và cơ quan quản lý nhà nước. Mục tiêu cuối cùng là cắt giảm chi phí logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho các ngành hàng chủ lực của Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng 6-2026, Cảng Quy Nhơn đã làm việc với lãnh đạo một số hãng tàu lớn như MSC, CMA CGM. Các hãng tàu đặt vấn đề nâng kích cỡ tàu, mở rộng dịch vụ đi và đến trực tiếp Quy Nhơn. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu hàng hóa đang tăng mạnh và vai trò của Cảng Quy Nhơn ngày càng rõ nét hơn trong mạng lưới vận tải biển khu vực.

chuyen-hang-hoa-len-tau.jpg
Chuyển hàng hóa lên tàu. Ảnh: ĐVCC

P.V: Cảng Quy Nhơn định hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số ra sao để phát triển bền vững?

Ông Huỳnh Văn Cường: Thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ, Cảng Quy Nhơn xác định phát triển bền vững phải gắn với phương châm “xanh hóa hạ tầng-số hóa thủ tục”.

Về chuyển đổi xanh, cảng đặt mục tiêu giảm phát thải 10-15% mỗi năm nhờ chuyển đổi sang sử dụng điện cho các phương tiện bốc xếp, vận chuyển trong cảng; đồng thời nghiên cứu đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Về chuyển đổi số, cảng đẩy mạnh số hóa quy trình bốc xếp, triển khai cổng thông minh, ứng dụng hệ thống TOS hiện đại nhằm kết nối đồng bộ giữa khách hàng, hãng tàu, cơ quan quản lý nhà nước và cảng.

Với định hướng cụ thể của Kế hoạch 179/KH-UBND, Cảng Quy Nhơn phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm, góp phần giảm chi phí logistics xuống dưới 12-15% giá trị hàng hóa đối với các mặt hàng chủ lực. Chúng tôi kỳ vọng Cảng Quy Nhơn sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi logistics Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cảng Quy Nhơn – Ngọn cờ đầu trên hành trình Gia Lai vươn biển lớn

Cảng Quy Nhơn – Ngọn cờ đầu trên hành trình Gia Lai vươn biển lớn

(GLO)-Trên hành trình phát triển tỉnh Gia Lai mới, Cảng Quy Nhơn đã nêu cao tinh thần tiên phong, bứt phá và trở thành 1 trong 15 tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025, khẳng định vị thế ngọn cờ đầu đổi mới cùng quê hương Gia Lai vươn biển lớn.

Có thể bạn quan tâm

Ngân vang bài ca đại đoàn kết

Ngân vang bài ca đại đoàn kết

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Tư tưởng “Sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tạc vào bia đá tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), đồng thời in sâu vào nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc Gia Lai trong suốt 80 năm qua.

Người Hưng Hà trên đất Phú Túc

Người Hưng Hà trên đất Phú Túc

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Hơn 40 năm trước, nhiều người dân huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) rời quê hương vào Phú Túc lập nghiệp. Nhờ cần cù lao động, nỗ lực vươn lên, họ đã xây dựng vùng đất mới ngày càng khởi sắc.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Du xuân

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

“Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn”

“Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn”

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Ðó là tên cuộc thi do Công đoàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm chào mừng Ðại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ðược triển khai từ cuối tháng 10 đến nay, “Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn” thu hút sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở và công đoàn xã, phường trên toàn tỉnh.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Quân đoàn 34 gấp rút dựng mái ấm cho dân

Quân đoàn 34 gấp rút dựng mái ấm cho dân

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 đang khẩn trương dựng lại 64 căn nhà cho người dân Gia Lai sau thiên tai. Từ những nền nhà đổ nát, nghĩa tình người lính góp sức giúp bà con sớm có chỗ ở mới, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm: Khi rừng là nhà…

Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm: Khi rừng là nhà…

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Là cán bộ quản lý vùng dự án (thuộc Hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam) ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), gần 20 năm qua, Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm không chỉ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn voọc chà vá chân xám, mà còn góp sức bảo tồn đa dạng sinh học tại đây.

Thầy Trần Trọng Nghĩa trong giờ dạy nhạc tại điểm trường Cồn Chim. Ảnh: Ái Trinh

Chuyện thầy giáo Nghĩa ở Cồn Chim

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Người dân ở Cồn Chim (xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) vốn quen với cảnh rác thải trôi nổi trên Đầm Thị Nại. Vậy mà trở lại Cồn Chim lần này, tôi hết sức bất ngờ khi chứng kiến nơi đây đã sạch hơn, xanh hơn. Sự đổi thay này có phần đóng góp quan trọng của thầy giáo Trần Trọng Nghĩa.

null